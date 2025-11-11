Maserati Meccanica Lirica: la sinfonia del Tridente ha avvolto Modena con una settimana di celebrazioni [FOTO e VIDEO]

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Si è conclusa a Modena una settimana di celebrazioni dedicate a Maserati, che dal 5 al 9 novembre ha festeggiato il ritorno nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti della produzione dei modelli GranTurismo e GranCabrio. Un evento diffuso che ha unito cultura, performance e passione automobilistica, trasformando Modena nel centro nevralgico del lusso e della meccanica italiana.

Al teatro tra le arie di Turandot e la reinterpretazione di Dardust

La settimana si è aperta al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena con Maserati Meccanica Lirica, un’esperienza immersiva che ha intrecciato arte, musica e motori. In collaborazione con il partner Sonus faber, la Casa del Tridente è stata protagonista nella serata che ha visto l’esecuzione delle arie di Turandot da parte dell’Orchestra Filarmonica di Modena, culminata con il celebre “Nessun dorma” e con la presentazione della GranTurismo Meccanica Lirica One-Off. A proseguire la serata è stato il compositore Dardust che ha reinterpretato il patrimonio lirico in chiave contemporanea, mentre lo chef Massimo Bottura, altro ambasciatore delle eccellenze modenesi, ha firmato una cena esclusiva nel Ridotto del Teatro.

Il taglio del nastro della nuova linea di assemblaggio nella fabbrica modenese

Le celebrazioni sono proseguite il giorno successivo, quando nello stabilimento modenese di Maserati, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e del top management del Tridente, è andata in scena la cerimonia del taglio del nastro della nuova linea di assemblaggio che ospiterà la produzione delle nuove GranTurismo e GranCabrio. Nell’occasione i riflettori si sono poi spostati sulle speciali versioni one-off di Maserati, la GranTurismo Rosso Velluto e la GranCabrio Oro Lirico, raccontate agli ospiti dagli ingegneri e degli artigiani che le hanno realizzate.

Celebrazioni proseguite tra strada e pista

Nel weekend, la città ha accolto la Tridente Experience, due giorni riservati a clienti e soci del Maserati Club Italia. Tra i momenti più significativa del fine settimana ci sono stati la performance di Roberto Bolle nello stabilimento di Viale Ciro Menotti e la parata di 60 Maserati storiche e contemporanee per le vie di Modena, con tappa al Museo Panini, prima di concludersi all’Autodromo modenese, dove i partecipanti hanno vissuto l’emozione della pista.

