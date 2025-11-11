FIAT Grande Panda eletta Auto Europa 2026

La FIAT Grande Panda si è aggiudicata il titolo di Auto Europa 2026, il prestigioso riconoscimento giunto alla sua quarantesima edizione promosso dall’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive (UIGA) e assegnato con il voto congiunto dei giornalisti UIGA, della giuria “Opinion Leader” (160 esperti del settore) e del pubblico online.

Partendo da una selezione iniziale di venti modelli lanciati tra il 1° settembre 2024 e il 31 agosto 2025, ristretta poi a una short-list di sette finaliste, la FIAT Grande Panda è stata premiata all’evento conclusivo, ospitato il 10 e 11 novembre dalla sede milanese di Bosch Italia, partner istituzionale dell’iniziativa.

Premiata per stile, qualità costruttiva e completezza di gamma

La FIAT Grande Panda, che nella fase finale ha avuto la meglio su una concorrenza composta da Audi Q3, BMW X3, Dacia Bigster, Jeep Compass, Mercedes CLA e Renault 4 E-Tech, è stata premiata “per i progressi fatti dal brand in termini di stile, qualità costruttiva e completezza di gamma, traguardi raggiunti senza abbandonare i valori fondanti di accessibilità ed efficienza. Un equilibrio che conferma la capacità del marchio di evolvere restando autentico”.

Alessio Scutari, Managing Director FIAT & Abarth Italia, ha dichiarato: “Il Premio Auto Europa è un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio ed è un tributo al lavoro del team e alla forza del design italiano, ma soprattutto alla fiducia di clienti e famiglie che ritrovano in FIAT una mobilità accessibile e sostenibile. Grande Panda con le sue dimensioni compatte e una personalità inconfondibile, riflette i valori fondamentali di FIAT: funzionalità, sostenibilità e design emozionale”.

