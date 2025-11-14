Mazda CX-60 e CX-80 2026: i due SUV ora vanno anche col biodiesel HVO 100 [FOTO]

Mazda presenta le nuove CX-60 e CX-80, con entrambi i SUV della Casa giapponese che si rinnovano con l’arrivo dei rispettivi model year 2026 che approderanno in concessionaria nella primavera dell’anno prossimo.

Le nuove Mazda CX-60 e CX-80 apportano aggiornamenti minori relativamente all’estetica di esterni ed interni, rivedendo però le dotazioni degli allestimenti presenti in gamma, con la novità più significativa che riguarda le motorizzazioni, in particolar modo quella a gasolio. Le nuove CX-60 e CX-80 con motori diesel ora possono essere alimentate anche con il biofuel HVO 100 (acronimo di Hydrotreated Vegetable Oil 100), carburante derivato dalla lavorazione di scarti vegetali e privo di componenti derivanti da fonti fossili, disponibile anche in Italia.

Cresce la dotazione di sicurezza

La Mazda CX-60 2026 arricchisce la propria dotazione di sicurezza, ereditando l’intero comparto di Adas presenti sulla CX-80, compreso il Driver Monitoring. Sempre relativamente alla sicurezza, sui due aggiornati SUV della Casa giapponese viene introdotto il Driver Emergency Assist di nuova generazione che, lavorando in collaborazione col sistema di monitoraggio del conducente, è in grado di rilevare eventuali emergenze mediche, arrestando la vettura autonomamente e in sicurezza.

Allestimenti più ricchi

Mentre il sistema d’infotainment dei due SUV di Mazda si arricchisce dell’assistente vocale Alexa di Amazon, gli allestimenti Homura e Homura Plus incrementano le dotazioni aggiungendo i sedili rivestiti in pelle Nappa ricamata, il volante con pellami bicolore e i vetri anteriori con isolamento acustico. Sulla variante Exclusive debuttano nuovi cerchi in lega da 20 pollici, mentre la gamma di colori disponibili per la carrozzeria si aggiorna con l’introduzione della tinta Polymetal Grey, in sostituzione della Sonic Silver.

Rate this post