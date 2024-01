Mercato auto usate 2023: continua la crescita, +10,4% a novembre

Prosegue il momento positivo del mercato delle auto usate in Italia. Anche lo scorso mese di novembre si è chiuso con un segno ampiamente positivo (+10,4%), rispetto allo stesso mese del 2022. Il totale dell’anno fa registrare una crescita del 9,1%, con il diesel sempre leader, ma con una salita delle vetture elettrificate.

I numeri di novembre 2023

Entrando più nel dettaglio, a novembre sono stati effettuati 452.788 trasferimenti di proprietà, portando così il totale del 2023 a 4.584.969. Come dicevamo, il saldo è ampiamente positivo rispetto all’anno precedente, ma ancora in perdita importante rispetto al 2019, quando vennero effettuati il 10,6% di passaggi in più.

Per quanto riguarda le alimentazioni, il diesel conferma la prima posizione in novembre, fra le motorizzazioni preferite nel mercato dell’usato, con il 45,6%, mentre al secondo posto c’è il motore a benzina al 39,6%. Da segnalare la crescita delle elettrificate, soprattutto le mild hybrid, con una quota totale del 6,4%, rispetto al 4,4% del 2022.

Lombardia sempre leader

L’analisi per regione conferma la leadership della Lombardia con il 16,0% dei trasferimenti, seguita da Lazio al 9,5% di quota, in contrazione di 0,8 punti, e da Campania in leggera risalita al 9,4%. Quasi tutte le regioni hanno avuto un saldo positivo sul novembre 2022, con una contrazione registrata solo in Sicilia, Puglia e Sardegna.

Per quanto riguarda l’anzianità delle vetture, i trasferimenti maggiori sono riferiti alle auto con oltre 10 anni di età (50,5%), seguiti dai modelli da 6 a 10 anni (15,7%) e quelli da 4 a 6 anni (12,5%).

