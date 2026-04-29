Rolls-Royce Cullinan elettrica: cofano scenografico e lusso estremo

La Rolls-Royce Cullinan, il lussuoso SUV della Casa britannica, si sta preparando ad abbracciare l’alimentazione elettrica, con il prototipo della nuova ed inedita variante a batteria che è stata immortalata per la prima volta in una serie di foto spia scattate durante una sessione di collaudi in strada.

Il cofano anteriore diviso in due con apertura ad ali di gabbiano

La nuova Rolls-Royce Cullinan EV punterà a stupire adottando delle soluzioni inedite, come il cofano anteriore con apertura in due parti, configurazione che richiama le classiche carrozzerie artigianali dei primi decenni del Novecento. Non potendo più sorprendere con il numero di cilindri del motore, Rolls-Royce punterà sull’effetto scenico della carrozzeria, con un sistema esclusivo che non ha nessun altro veicolo al mondo. Probabilmente sarà meno pratico rispetto a un cofano tradizionale, ma di certo farà voltare i passanti ogni qual volta lo vedranno azionarsi per le operazioni di carico e scarico bagagli.

Frunk personalizzabile su misura

L’inedita configurazione del frontale della Cullinan elettrica, che continuerà a proporre la statuetta retrattile (e probabilmente illuminata) dello Spirit of Ecstasy, è emersa anche dalla documentazione relativa a un brevetto. Non per forza lo spazio del vano anteriore ricavato sotto il cofano con l’insolito sistema di apertura sarà utilizzato come semplice bagagliaio per stipare bagagli, borse e valigie. Probabile che Rolls-Royce offra la possibilità al cliente di poter personalizzare su misura la configurazione del vano anteriore adattandolo alle proprie esigenze, magari prevedendo una sorta di mini-frigo o soluzioni per contenere qualsiasi altro oggetto desiderato.

Stesso pianale delle altre RR, con tecnologia elettrica di BMW

A livello di design, la Rolls-Royce Cullinan EV, che nel prototipo di questi scatti nasconde le linee sotto il camouflage mimetico che avvolge l’intero SUV, non sembra prevedere delle grosse novità rispetto al modello con motore benzina V12. Secondo le informazioni emerse finora, il SUV elettrico della Casa britannica sarà costruito sulla piattaforma Architecture of Luxury che fa da base a tutti gli attuali modelli della gamma Rolls-Royce, ma integrerà nuove tecnologie elettriche sviluppate da BMW (con possibili contributi di Rimac).

Fino a 650 km d’autonomia, debutto atteso entro fine 2026

La Cullinan EV, che dovrebbe garantire un’autonomia di circa 650 chilometri, farà dunque leva sull’effetto scenografico, con l’apertura del cofano in due parti e del portellone posteriore che dovrebbe essere azionabili anche tramite comandi vocali, aggiungendo un ulteriore tocco di spettacolarità. Alla luce di un design che appare ormai quasi definitivo e del cofano “a due” già visibile, è lecito attendersi che nei prossimi mesi il camuffamento mimetico cada del tutto, in vista di una probabile presentazione entro la fine dell’anno.

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