Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake elettrica: primi test su strada [FOTO SPIA]

La Mercedes CLA Shooting Brake nella versione più sportiva AMG ha iniziato i test come confermano queste foto spia che hanno immortalato per la prima volta il prototipo nei pressi del centro di collaudo AMG vicino al circuito del Nurburgring, in Germania. Proprio mentre la nuova Mercedes CLA Coupé inizia la sua commercializzazione sui mercati europei, la variante AMG Shooting Brake con alimentazione elettrica è impegnata nei collaudi in strada.

Frontale nascosto

La nuova versione sportiva del modello, che si chiamerà CLA 45 AMG, nasconde gran parte dell’anteriore, lasciando visibili solo i fari, mentre non si vede la griglia, lasciando dunque il dubbio se rimarrà o meno fedele al design della griglia Panamericana magari sostituendo le barre cromate con un trama simile disegnata su un pannello chiuso e verniciato in nero lucido. La larghezza della nuova Mercedes-AMG CLA Shooting Brake appare aumentata, con passaruota più ampi che ospitano cerchi da 19 pollici.

La maggiore sportività del look è assicurata da minigonne laterali più affilate e da uno spoiler posteriore attivo che si apre e chiude automaticamente a determinate velocità. Si notano inoltre le grandi pinze dei freni che agiscono su enormi dischi pieni. Sul posteriore, anch’esso ricoperto dal camouflage, ci sarà anche un diffusore aerodinamico.

Sarà solo elettrica

La nuova Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake sarà l’unica versione sportiva disponibile e sarà proposta esclusivamente con motore elettrico. Sotto la carrozzeria ci sarà una configurazione dual motor che svilupperà una potenza complessiva di circa 550 CV, con il motore anteriore che entrerà in azione solo quando sono richieste maggiori prestazioni limitando così il consumo di energia della batteria, che dovrebbe garantire intorno ai 700 chilometri d’autonomia massima.

