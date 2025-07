Pirelli presenta il P Zero più sostenibile di sempre: oltre 70% di materiali naturali e riciclati

Pirelli lancia il primo pneumatico di serie composto per oltre il 70% da materiali di origine naturale e riciclati, fra cui la gomma naturale certificata FSC (Forest Stewardship Council). Il nuovo pneumatico, che attesta l’impegno dall’azienda italiana nella costante e graduale estensione della gomma naturale sull’intera produzione, un Pirelli P Zero sviluppato ad hoc per Jaguar Land Rover e che farà il suo debutto sul mercato sui cerchi da 22 pollici di alcuni modelli della gamma Range Rover.

Questo nuovo pneumatico P Zero, che sarà contraddistinto dalla marcatura FSC e dal logo che identifica i pneumatici Pirelli con almeno il 50% di materiali di origine naturale e riciclati, sono il frutto dell’impegnativo lavoro del team Ricerca e Sviluppo di Pirelli che è riuscito a coniugare performance di livello con un elevato contenuto di materiali green.

I materiali green che lo compongono

Nello specifico, questo Pirelli P Zero è composto in buona parte da acciaio riciclato, che deriva parzialmente dalla fusione di rottami ferrosi; silice da lolla di riso, derivata dagli scarti della lavorazione del riso e impiegata nelle mescole del battistrada; nerofumo circolare, ottenuto tramite olio da pirolisi derivante dal riciclo di pneumatici fuori uso; polimeri bio-circolari, prodotti con monomeri derivati da oli da cucina usati o da olio di pirolisi; bio-resine, plastificanti di origine vegetale.

P Zero portatore d’innovazione

Il pneumatico P Zero è storicamente la famiglia di prodotti che tiene a battesimo le nuove tecnologie Pirelli, con una capacità innovatrice che da sempre ne è apprezzata dal mercato come testimoniano le scelte dei produttori di auto premium e prestige di tutto il mondo. Un ruolo da pioniere che il Pirelli P Zero continua a svolgere ancora una volta, segnando un ulteriore passo avanti per la sostenibilità dei pneumatici prodotti dalla P lunga, con la percentuale di componenti a ridotto impatto ambientale che, come sottolinea Pirelli, è destinata ad aumentare nel tempo.

