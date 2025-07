Volkswagen ai campionati Women’s EURO con una campagna sulle pari opportunità

In occasione degli UEFA Women’s EURO 2025, Volkswagen lancia la campagna “Your Life. Your Journey. Your Football”, ribadendo il proprio sostegno alla parità di genere nel calcio. In qualità di partner del torneo e sponsor di sette nazionali partecipanti, tra cui l’Italia, il marchio vuole valorizzare il ruolo delle donne nello sport e nella società. Durante un panel sul tema dell’empowerment femminile, Volkswagen ha promosso un confronto tra esperti del mondo sportivo ed economico sui progressi del calcio femminile.

Volkswagen sostiene per la quinta volta la serie di workshop “Future Leaders in Football”

Christine Wolburg, Chief Brand Officer, ha evidenziato l’impegno nel rendere le donne più visibili e protagoniste. Oltre alla visibilità, Volkswagen punta a un coinvolgimento attivo: sostiene infatti il programma formativo internazionale “Future Leaders in Football”, che offre a giovani donne appassionate di calcio l’opportunità di confrontarsi e crescere, contribuendo a costruire il futuro del calcio femminile.

Non da ultimo, grazie all’impegno di realtà come Volkswagen – che dal 2012 è partner attivo del VfL Wolfsburg – il calcio femminile ha compiuto enormi progressi in tempi rapidi. Lo ha sottolineato anche l’ex capitano della nazionale tedesca Alexandra Popp, parlando di un “incredibile balzo in avanti” per visibilità, qualità e professionalità. Durante il talk organizzato dalla casa tedesca a Basilea, voci autorevoli hanno discusso dell’empowerment femminile nel calcio e oltre: Lisa Währer, CEO dell’FC Viktoria Berlin, ha evidenziato la presenza di allenatrici in sette delle 16 squadre in gara come segnale positivo, auspicando lo stesso cambiamento nel mondo del lavoro.

Anche Mateja Mögel, co-direttrice della rivista freundin, ha parlato del valore del supporto reciproco tra donne. Dopo la campagna provocatoria #NotWomensFootball del 2022, Volkswagen rilancia il suo impegno con “Your Life. Your Journey. Your Football”, ponendo una domanda cruciale: a chi appartiene davvero il calcio?



