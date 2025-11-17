Milano, tragedia in viale Fulvio Testi: 20enne muore in un gravissimo incidente

Un terribile incidente ha strappato la vita a Pietro Silva Orrego, 20 anni a dicembre, nella mattina di domenica 16 novembre, alle 6.30, all’incrocio tra viale Fulvio Testi e viale Esperia. Due auto si sono scontrate a forte velocità, provocando il ribaltamento e l’incendio di un Suv Mercedes Classe G preso a noleggio, a bordo del quale viaggiavano quattro persone.

Violento impatto tra due auto: perde la vita 20enne

Secondo i primi rilievi della Polizia Locale, l’impatto con una Opel Corsa, guidata da un uomo del 1993, è stato violentissimo. La Mercedes si è spezzata in due: l’abitacolo si è staccato dal telaio, rendendo l’incidente ancora più drammatico. Orrego è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda in arresto cardiaco, dove è morto sotto gli occhi del padre, medico.

Quattro persone in totale sono state ricoverate: tre passeggeri della Mercedes e l’autista della Opel Corsa. Tra loro, una donna di 30 anni è in prognosi riservata al Policlinico, mentre un 23enne si trova in codice giallo al San Raffaele. Il conducente della Corsa, trasportato all’ospedale Fatebenefratelli, è risultato positivo a un test per droga.

Un testimone, inizialmente ritenuto estraneo all’incidente, ha affermato di aver prestato i primi soccorsi dopo essere sceso da un tram, ma le telecamere hanno confermato che si trovava all’interno del Suv. Sul luogo dell’incidente è stata rinvenuta anche una sua scarpa, identificandolo come possibile autista.

Le cause dello scontro sono ancora al vaglio della Polizia Locale. Secondo quanto ricostruito, la Mercedes percorreva viale Fulvio Testi in direzione centro città quando si è scontrata con la Opel proveniente dalla sua sinistra. Le immagini del veicolo spezzato e in fiamme testimoniano la violenza dell’impatto. Il Suv era di proprietà di una società di noleggio specializzata in auto di lusso.

