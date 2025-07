Formula E: Nissan esulta, Rowland è il campione 2025 [FOTO]

Olivier Rowland è il nuovo campione Formula E. Al pilota britannico di Nissan è bastato il quarto posto nella gara dello scorso weekend a Berlino, per conquistare il titolo iridato, con due gare d’anticipo. “Servirà ancora un po’ prima che me ne rendo conto”, le prime parole del neo iridato.

Una stagione memorabile

Il quarto posto in terra tedesca è stato uno dei pochi risultati fuori dal podio, nella straordinaria stagione di Rowland. In attesa di vedere se ci saranno altri grandi risultati, nelle due gare conclusive di Londra (dal 25 al 27 luglio), il pilota britannico ha conquistato quattro vittorie e altri tre podi. Per un’annata davvero memorabile, coronando così un percorso iniziato nel 2018, sempre in Nissan, escluse due stagioni con Mahindra.

“È davvero speciale vincere il titolo con Oli, che ha iniziato il suo percorso in Formula E con noi come rookie nella nostra prima stagione e oggi siamo Campioni del Mondo insieme – le parole del general manager Tommaso Volpe – Anche Sérgio ha disputato un’ottima gara ed è fantastico vederlo conquistare un piazzamento nella top 10 alla sua seconda gara con noi. È il momento di festeggiare questa vittoria, poi penseremo a lottare fino alla fine per vincere gli altri due campionati a Londra”.

”Orgoglioso di aver vinto con Nissan”

Grande soddisfazione per il pilota britannico: “Sono orgoglioso di aver vinto il Campionato mondiale piloti con il team Nissan Formula E, ci vorrà un po’ prima che riesca a rendermene conto – le sue parole, dopo il trionfo – Da quando sono tornato, Nissan ha creato un ambiente in cui posso dare sempre il meglio ed è una situazione perfetta. Tutto il team ha lavorato instancabilmente e ha raggiunto i massimi livelli, e vorrei ringraziare ognuno di loro per lo straordinario impegno profuso durante tutta la stagione. Ma la stagione non è ancora finita, ci sono ancora due campionati per cui lottare”.

