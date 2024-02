Miglioramento delle infrastrutture di ricarica elettrica in Italia: più di 50.678 colonnine

Il numero dei punti di ricarica a uso pubblico per le auto elettriche in Italia è in forte aumento e ha raggiunto le 50.678 unità. Lo studio Motus-E evidenzia che il nostro Paese sta vivendo una fase di forte sviluppo delle infrastrutture per i veicoli elettrici. Nel 2023, infatti, sono stati aggiunti 13.906 nuovi punti di ricarica, di cui 3.450 solo nell’ultimo trimestre. Questo dato supera quello del 2022, quando furono installati 10.748 punti di ricarica. Tra i punti di ricarica installati, il 22% è di tipo veloce e ultraveloce in corrente continua, mentre il resto è di tipo lento o semiveloce in corrente alternata.

La maggior parte delle colonnine si trova nel Nord Italia (58%), seguita dal Sud e dalle Isole (23%) e dal Centro (19%). Le regioni con più punti di ricarica sono la Lombardia (9.395), il Piemonte (5.169), il Veneto (4.914), il Lazio (4.659) e l’Emilia-Romagna (4.253). La Lombardia è la regione che ha installato più infrastrutture, con 4.853 nuove colonnine. Seguono la Campania (+2.691), il Piemonte (+2.519), il Veneto (+2.492) e il Lazio (+1.991).

Tra le città, Roma si conferma la più dotata, con 3.588 punti di ricarica, davanti a Milano (2.883) e Napoli (2.652). Tuttavia, se si considera la densità di colonnine per km², Napoli è in testa (225 punti ogni 100 km²), seguita da Milano (183 punti ogni 100 km²) e Roma (67 punti ogni 100 km²). Il rapporto evidenzia anche che l’86% del territorio nazionale ha almeno un punto di ricarica entro 10 km di distanza. Questo dato sale notevolmente nelle aree urbane e metropolitane, dove si possono trovare fino a 2.000 colonnine entro 10 km.

Infine, il rapporto sottolinea il miglioramento delle infrastrutture nelle autostrade, dove si contano 932 punti di ricarica, di cui il 61% con potenza superiore ai 150 kW, rispetto ai 496 del 2022. Almeno una stazione di servizio su tre offre la possibilità di ricaricare le auto elettriche.

