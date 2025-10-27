Milano, sequestrata una Pagani Zonda da 12 milioni: supercar noleggiata in Germania e rivenduta illegalmente

Una Pagani Zonda Tricolore da 12 milioni sequestrata a Milano: era stata venduta illegalmente

di Andrea Senatore27 Ottobre, 2025

Pagani Zonda

Milano, sequestrata una Pagani Zonda da 12 milioni: supercar noleggiata in Germania e rivenduta illegalmente

Una rarissima Pagani Zonda Tricolore, una super car da sogno che vale circa 12 milioni di euro, è finita al centro di un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano. Il modello di Pagani, prodotto in appena tre esemplari al mondo, è stato individuato e sequestrato nel pomeriggio di venerdì scorso dentro una concessionaria di via dei Missaglia, nella periferia sud della città.

Una Pagani Zonda Tricolore da 12 milioni sequestrata a Milano: era stata venduta illegalmente

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la supercar era stata noleggiata a lungo termine in Germania da una società con sede a Norimberga. Tuttavia, negli ultimi sei mesi il locatario aveva sospeso il pagamento delle rate, rendendosi irreperibile. Successivamente, la Zonda sarebbe stata rivenduta illegalmente a una società milanese e poi finita in esposizione presso la concessionaria meneghina.

A far scattare l’allarme è stato un 33enne di origine afghana, rappresentante della società tedesca proprietaria della supercar. L’uomo dopo varie ricerche è riuscito a rintracciare la Pagani Zonda Tricolore confrontando il numero di telaio, scoprendo così che il prezioso esemplare si trovava esposto in una concessionaria del milanese.

La denuncia per appropriazione indebita era stata formalmente presentata alle autorità tedesche il 23 ottobre scorso, e i carabinieri italiani sono intervenuti in collaborazione con l’autorità giudiziaria di Milano. La Pagani Zonda Tricolore, è un vero e proprio capolavoro di ingegneria modenese. La vettura dispone di carrozzeria in fibra di carbonio, motore V12 da oltre 650 cavalli e a prestazioni di altissimo livello.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)
Pagani Automobili a The I.C.E. St. Moritz 2025 Pagani Automobili a The I.C.E. St. Moritz 2025
Auto

Pagani Automobili a The I.C.E. St. Moritz 2025

Pagani Automobili aprirà il 2025 con la partecipazione a The I.C.E. St. Moritz – International Concours of Elegance
Pagani Automobili si unirà al The I.C.E. St. Moritz – International Concours of Elegance il 21 e 22 febbraio. L’evento

Ultime news Pagani

Foto

FIAT Grande Panda Fastback - Foto spia 27-10-2025 Alpine WEC 2026 - Antonio Felix da Costa Honda Prelude 2026 - Foto ufficiali Kia EV4 GT - Prototipo Toyota RAV4 2026 - Anteprima italiana Maserati MCPURA Carabinieri Omoda 4 Ultra Chevrolet Corvette E-Ray 2025 - Prova Ghisallo Audi Q4 e-tron 2026 - Foto spia 27-10-2025 Lamborghini 350 GT - Auto e Moto d'Epoca 2025 Ferrari F76 Suzuki Capsule Collection 2025 Tutte le foto