Milano, sequestrata una Pagani Zonda da 12 milioni: supercar noleggiata in Germania e rivenduta illegalmente

Una rarissima Pagani Zonda Tricolore, una super car da sogno che vale circa 12 milioni di euro, è finita al centro di un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano. Il modello di Pagani, prodotto in appena tre esemplari al mondo, è stato individuato e sequestrato nel pomeriggio di venerdì scorso dentro una concessionaria di via dei Missaglia, nella periferia sud della città.

Una Pagani Zonda Tricolore da 12 milioni sequestrata a Milano: era stata venduta illegalmente

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la supercar era stata noleggiata a lungo termine in Germania da una società con sede a Norimberga. Tuttavia, negli ultimi sei mesi il locatario aveva sospeso il pagamento delle rate, rendendosi irreperibile. Successivamente, la Zonda sarebbe stata rivenduta illegalmente a una società milanese e poi finita in esposizione presso la concessionaria meneghina.

A far scattare l’allarme è stato un 33enne di origine afghana, rappresentante della società tedesca proprietaria della supercar. L’uomo dopo varie ricerche è riuscito a rintracciare la Pagani Zonda Tricolore confrontando il numero di telaio, scoprendo così che il prezioso esemplare si trovava esposto in una concessionaria del milanese.

La denuncia per appropriazione indebita era stata formalmente presentata alle autorità tedesche il 23 ottobre scorso, e i carabinieri italiani sono intervenuti in collaborazione con l’autorità giudiziaria di Milano. La Pagani Zonda Tricolore, è un vero e proprio capolavoro di ingegneria modenese. La vettura dispone di carrozzeria in fibra di carbonio, motore V12 da oltre 650 cavalli e a prestazioni di altissimo livello.

Rate this post