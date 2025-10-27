Peugeot 104: la piccola che ha cambiato la storia delle sportive francesi

Nel 1972, al Salone di Parigi, Peugeot lancia una vettura che rimarrà nella storia. Ci riferiamo alla Peugeot 104, piccola quattro porte disegnata da Paolo Martin per Pininfarina, annunciata come la più compatta al mondo. Con soli 3,58 metri (3,30 la versione tre porte), era agile e vivace grazie all’eccellente rapporto peso/potenza. La gamma motori partiva da 954 cm³ e 46 CV, ma si ampliava fino a 1.360 cm³ e 93 CV, offrendo prestazioni sorprendenti per una city car. La 104 conquistò subito il pubblico per praticità e brio, diventando la base ideale per le future sportive Peugeot e un modello simbolo di ingegneria compatta e versatile.

Peugeot 104: la piccola che accende la miccia dello sport

Nel 1975, con l’arrivo della versione a tre porte “serie Z”, la Peugeot 104 rivelò il suo lato più sportivo. Leggera e maneggevole, la 104 diventa la base perfetta per le future sportive del marchio. Al Salone di Parigi, accanto alla ZL, debuttò la 104 ZS: motore 1.124 cm³ da 66 CV, peso di soli 780 kg, era capace di raggiungere 155 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in 12,4 secondi.

Nel 1979 arrivò la ZS 2, omologata in Gruppo 2, con motore 1.360 cm³ e doppio carburatore da 93 CV, cerchi Amil, vernice grigio Vulcan e prestazioni da vera sportiva: 173 km/h e 0-100 in 10,5 secondi. Dal 1980 la potenza si è ridotta a 72 CV per la versione commerciale, tornando a 80 CV nel 1982 con cambio a 5 marce e 164 km/h di punta, accompagnata da rinforzi, barra stabilizzatrice e impianto frenante potenziato.

Chi oggi ha tra i 40 e i 60 anni ricorda Peugeot per leggende come 205 GTI e 405 Turbo 16, ma la piccol,a Peugeot 104 ha aperto la strada: piccola, accessibile e vivace, capace di animare i rally e dare vita alla generazione di piccole sportive Peugeot amate dagli appassionati.

