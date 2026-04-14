Millennium Expo 2026: a Roma il grande evento di auto moto e ricambi d’epoca

Appuntamento da segnare in rosso sul calendario quello del prossimo week-end per gli appassionati di motori d’epoca, con la storica cornice dell’Ippodromo Capannelle di Roma, che come ormai accade tradizionalmente dal 1999, torna ad ospitare, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, il Millemium Expo. Parliamo della più grande manifestazione di auto, moto e ricambi d’epoca del Centro-Sud Italia, un evento capace di richiamare ogni anno collezionisti, club e curiosi, diventata un punto di riferimento per gli appassionati di motorismo storico.

All’interno del grande parco capitolino, tra aree verdi e spazi coperti, troveranno posto espositori provenienti da tutta Italia con un ricca selezione di veicoli storici, ricambi e accessori per auto e moto d’epoca, modellismo storico e memorabilia. Sarà un’occasione per fare un vero e proprio viaggio nella storia della mobilità a due e a quattro ruote, dove passato e passione si incontrano.

Eventi ed iniziative in programma

Tra i momenti più attesi dell’edizione 2026 di Millenium Expo spiccano diversi anniversari importanti come i 50 anni della Volkswagen Golf GTI e i 30 anni di alcuni modelli iconici come BMW Z3, Mercedes-Benz SLK, Porsche Boxster e Jaguar XK8, tutte vetture che sono entrate nella storia dell’automobilismo degli ultimi decenni.

Il programma prevede poi numerose iniziative speciale, a partire da quelle previste per sabato 18 aprile, con un seminario dedicato alle “yountimer“, focalizzato sui modelli più interessanti da acquistare, seguito da un originale evento organizzato dal Registro Italiano Volkswagen, in cui una trentina di Maggiolini si sfideranno in un mini circuito a ostacoli. Nel pomeriggio, spazio anche al motociclismo con il convegno della Federazione Motociclistica Italiana dedicato alla raccolta della documentazione del Motociclismo Storico nel Lazio.

Domenica 19 aprile riflettori puntati sulle roadster anni ’90, che saranno protagoniste di un evento speciale con la sfilata Miss Pin Up, che porterà un ulteriore tocco di stile retrò all’intera manifestazione.

Grazie al patrocinio di Automobile Club d’Italia, Automotoclub Storico Italiano, Federazione Motociclistica Italiana, Lambretta e Vespa Club d’Italia, tutti relativi soci potranno accedere con biglietto a tariffa ridotta di 8 euro, mentre i Club federati avranno a disposizione dei parcheggi riservati gratuiti all’interno dell’area espositiva.

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