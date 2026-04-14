Volkswagen ID.3 Neo: l’elettrica compatta è pronta al debutto

La Volkswagen ID.3 Neo è pronta per la presentazione. La nuova compatta elettrica del marchio tedesco sarà svelata domani (mercoledì 15 aprile) alle ore 12, per poi arrivare sui mercati internazionali nei prossimi mesi. Un modello molto importante per la strategia a zero emissioni della casa di Wolfsburg, che punta ad una svolta, con una nuova generazione di software completamente rinnovata, in grado di migliorare prestazioni e qualità a bordo.

Il nuovo corso True Volkswagen

La casa tedesca, con questo lancio, darà il via appunto al nuovo corso per quanto riguarda i modelli elettrici, sinora non particolarmente soddisfacente nei risultati. Questi nuovi modelli ID, con richiami ai nomi dei modelli più iconici del marchio, riflettono il nuovo linguaggio di design Pure Positive del marchio, con un passo avanti importanti in tutti i settori: dalla qualità dei materiali agli interni, dalla tecnologia al prezzo. Per rendere l’elettrico accessibile e democratico.

“Questo nuovo orientamento si chiama True Volkswagen – le parole del CEO del marchio Thomas Schaefer sul nuovo corso elettrico – Con il debutto della nuova ID. Polo, della nuova ID. Cross e della nuova ID.3 Neo, a partire dal 2026 lanceremo sul mercato i primi modelli elettrici che rispecchieranno questo nuovo corso Volkswagen e arricchiranno la classe delle vetture piccole e compatte. Avranno un ottimo rapporto tra qualità e prezzo”.

La nuova ID.3 Neo

Tornando al primo modello ad arrivare nella sua versione definitiva, la casa tedesca aveva già mostrato un po’ di anticipazioni, tra bozzetti ed immagini teaser. Nelle ultime ore, ha presentato anche una serie di brevi filmati sul proprio canale social, mostrando qualche dettaglio in più sulla ID.3 Neo di serie. Con i cambiamenti estetici soprattutto proposti nel frontale, dove si notano dei paraurti ridisegnati ed una firma luminosa rinnovata e più contemporanea.

La linea non sembra cambiare particolarmente, rispetto alla precedente ID.3, mantenendo quelle linee affilati presenti sin dal debutto di questo modello, mentre nel posteriore si può notare uno spoiler al tetto piuttosto pronunciato, una firma luminosa distintiva ed il naming ID.3 Neo scritto per esteso, sotto il consueto logo Volkswagen al centro del portellone.

Tante novità tecnologiche

Il marchio di Wolfsburg non ha fornito immagini degli interni, ma ha annunciato tante novità dal punto di vista tecnologico. A partire da una generazione di software completamente rinnovato, con aggiornamenti per l’infotainment ed i sistemi di assistenza alla guida. Il nuovo sistema Innovision, con l’app store integrato In-Car Shop, permetterà di attivare o ampliare funzioni e servizi in modo digitale, flessibile e specifico per ciascun veicolo, con le app in stile smartphone.

Tra le nuove opzioni spicca anche la chiave digitale del veicolo. Attraverso smartphone o smartwatch sarà possibile accedere all’auto in modalità wireless, senza necessità di app dedicate e con una logica simile a quella dei pagamenti digitali. La chiave tradizionale non scompare, ma viene affiancata da una soluzione più moderna. Cambia anche il concetto operativo generale: i futuri modelli ID. adotteranno pulsanti al volante per gestire le funzioni principali.

A livello di sistemi di assistenza alla guida, sarà aggiornato il Travel Assist, potenziato con rilevamento dei semafori. A questo si aggiunge anche la funzione One-Pedal, sistema che consente al veicolo di recuperare energia fino all’arresto completo, rendendo la marcia più fluida nel traffico cittadino. Inoltre, viene introdotta la funzionalità Veichle-to-Load, con la possibilità di fornire energia esterna a dispositivi esterni, con potenza fino a 3,6 kW. Potendo così trasformare la vettura in una fonte di alimentazione per biciclette elettriche o piccoli elettrodomestici.

Motori e batterie

Anche dal punto di vista tecnico dovremo aspettare qualche ora, per conoscere i dettagli di motori e batterie disponibili per la nuova Volkswagen ID.3 Neo. Tuttavia, la casa tedesca aveva annunciato una serie di migliorie, legate ad efficienza ed autonomia, per la ID.4 e la ID.5. Appare probabile che questi aggiornamenti saranno disponibili anche per la compatta elettrica. Proponendo così una percorrenza adatta anche per effettuare gite fuoriporta o trasferimenti più lunghi.

Presentazione e uscita

La nuova Volkswagen ID.3 Neo sarà presentata mercoledì 15 aprile alle ore 12, mentre l’uscita sul mercato dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2026. La versione attuale della ID.3 ha un listino prezzi a partire da 36.490 euro, vedremo se ci saranno novità da questo punto di vista. In un periodo, in cui molti marchi stanno rendendo più accessibili le elettriche.

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