Opel Astra Electric 2026: ricarica bidirezionale V2L e autonomia fino a 454 km

Il salto tecnologico compiuto dalla nuova Opel Astra Electric, caratterizzata da un design ancora più affilato e moderno che rafforza l’attrattività di uno dei modelli che fanno da pilastro della gamma della Casa tedesca, è ben evidente scorrendo i numerosi sistemi che vanno a comporre la dotazione della vettura.

Tra le innovazioni più interessanti sul fronte tecnologico della nuova Opel Astra elettrica c’è senza dubbio il sistema V2L (Vehicle-to-Load), una soluzione che trasforma l’auto in una vera e propria fonte di energia mobile, estendendone l’utilizzo ben oltre il semplice trasporto aumentando comfort e praticità nella vita quotidiana.

Tecnologia V2L per alimentare device esterni

Grazie al V2L, infatti, non è più necessario andare alla ricerca di una presa elettrica tradizionale per collegare i propri device. L’energia elettrica viene infatti prelevata direttamente dalla batteria del veicolo, potendo in questo modo alimentare dispositivi esterni in qualsiasi contesto, dal campeggio alle attività all’aria aperta. Attraverso un semplice adattatore collegato alla porta di ricarica della vettura, la Opel Astra Electric è in grado di fornire corrente fino a 3,6 kW, sufficiente per ricaricare e-bike, alimentare piccoli elettrodomestici o dispositivi mobile.

Batteria da 58 kWh, autonomia fino a 454 km

Oltre alla versatilità, la nuova Astra elettrica punta forte anche su autonomia ed efficienza. Il motore elettrico da 156 CV, abbinato a una batteria da 58 kWh, garantisce fino a 454 km di autonomia massima dichiarata nel ciclo WLTP, migliorando sensibilmente il dato rispetto alla generazione precedente e rendendo così la Astra Electric una scelta concreta per chi desidera passare alla mobilità a zero emissioni senza compromessi.

Sistema V2L sulle elettriche di Opel

Il sistema di ricarica bidirezionale non è un’esclusiva della Astra elettrica, ma lo troviamo anche sugli altri modelli EV della gamma Opel, ovvero Grandland Electric, Mokka Electric, Corsa Electric e Combo Electric, tutti dotati della tecnologia V2L, con diverse configurazioni di potenza. In particolare, Astra, Grandland e Combo sono dotati di serie di caricatore bidirezionale trifase da 11 kW, mentre le più compatte Corsa e Mokka dispongono di serie di caricatore monofase da 7,4 kW, con la possibilità di optare comunque per il trifase da 11 kW che è disponibile a richiesta.

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