Citroen C3 2026: l’elettrica ‘Urban Range’ dedicata alla città

La Citroen C3 è uno dei modelli di maggior successo del marchio francese ed è stata completamente rinnovata con l’arrivo della nuova generazione, con una rivoluzione estetica (e non solo) ed uno stile più squadrato ed eccentrico. Abbiamo già provato, anche nel nostro format ‘Com’è & Come va’, il rinnovato B-SUV, ma ora è arrivata la versione ‘Urban Range’ per l’elettrica, con la batteria da 30 kWh, dedicata a chi usa l’auto quasi esclusivamente in città.

Un modello con un’autonomia di 204 chilometri nel ciclo WLTP, ma soprattutto di circa 300 chilometri nel ciclo urbano, il suo contesto ideale. Con un risparmio a livello economico, rispetto alle altre versioni, mantenendo però i 113 CV di potenza. Proprio nel suo habitat naturale l’abbiamo provata, sulle strade cittadine di Marsiglia (con qualche tratto extraurbano).

Dimensioni e design

Non cambiano le dimensioni del B-SUV del Double Chevron. Anche la versione elettrica è lunga 4,02 metri, è larga 1,76 metri, è alta 1,58 ed ha un passo di 2,54 metri, per garantire l’abitabilità per i 5 passeggeri per cui è omologata. Lo spazio è discreto per le ginocchia e per la testa per i due passeggeri posteriori laterali, mentre quello centrale è più sacrificato, per un pavimento rialzato e per la presenza del consueto mobiletto, con due porte USB-C per la ricarica. Il bagagliaio ha una buona capacità, considerando il segmento: va da 310 ad oltre 1.200 litri. C’è però un gradino piuttosto pronunciato e, di conseguenza, può essere scomodo per bagagli pesanti.

La parte estetica è sicuramente uno dei motivi di maggior interesse, ma anche contrastanti. Il design è particolare e molto distintivo, quindi è molto ‘personale’: c’è a chi piace ed a chi no, molto di più rispetto a tanti altri modelli. Il frontale propone il nuovo logo Citroen al centro e la fascia scura, che collega i gruppi ottici LED a tre elementi, mentre lateralmente le forme sono squadrate e nette, con i cerchi da 16 o 17 pollici, a seconda dell’allestimento, e passaruota robuste. Il posteriore richiama il frontale, con la fascia nera centrale ed i fari a LED, con disegno distintivo.

Interni e tecnologia

L’ambiente punta molto al comfort, come da tradizione del marchio francese, con i sedili Advanced Comfort nell’allestimento top di gamma ed un volante più simile all’i-Cockpit di Peugeot, con doppio taglio in alto e in basso. È presente di serie il quadro strumenti digitale, denominato Head-up display dal marchio (non è quello classico presente su molti altri modelli), meno personalizzabile, ma comunque con tutte le informazioni utili. Lo schermo centrale da 10,25 pollici è riservato alla versione di vertice, mentre per quella d’ingresso c’è un supporto per lo smartphone. Tornando al sistema, è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Sono presenti dei comodi tasti fisici per gestire il climatizzatore (manuale per l’ingresso, automatico per la top di gamma), però non mancano un bel po’ di plastiche dure, per contenere i costi. Tuttavia, troviamo anche alcune coperture in tessuto, per rendere l’ambiente più confortevole e più piacevole alla vista. Un po’ limitato il numero di vani portaoggetti, soprattutto nel tunnel centrale, mentre c’è una presa USB, ma non la piastra wireless.

Prova su strada

Ora è tempo di metterci al volante della Citroen e-C3 Urban Range, con il suo motore elettrico da 113 cavalli e 124 Nm di coppia massima, abbinato ad una batteria da 30 kWh, per un’autonomia dichiarata di 204 km nel ciclo WLTP. Ma di questo parleremo più tardi, ora ci concentriamo sulle sensazioni di guida. Si tratta di una vettura con una buona spinta, come da tradizione delle vetture a zero emissioni, potendo superare incroci ed effettuare sorpassi in rapidità.

L’agilità è un suo punto di forza, con uno sterzo morbido, per muoversi tra le strade strette cittadine, così come la silenziosità di un modello a zero emissioni, anche quando si alza un po’ l’andatura. Le sospensioni Advanced Comfort di serie permettono di assorbire con più che discreto agio le disconnessioni e le buche del terreno. La marcia è sempre fluida, senza scatti bruschi di altri modelli elettrici, e l’assetto è morbido, come richiede una vettura di questo genere.

Il pacchetto di ADAS è di serie, denominato Pack Safety, e comprende riconoscimento segnali stradali, allarme attenzione del conducente, avviso rischio di collisione, avviso mantenimento di corsia e la frenata automatica d’emergenza ed i sensori di parcheggio posteriori, mentre non è disponibile la retrocamera, nemmeno nell’allestimento top di gamma o come optional. E, per una cittadina, non è il top, dovendo effettuare spesso manovre o parcheggi.

Autonomia e ricarica

Come di consuetudine, diamo uno sguardo a consumi ed autonomia, sempre ricordandosi che questo è solo un primo contatto e, di conseguenza, il rilevamento è parziale. Abbiamo percorso infatti solo 52 km, partendo con la batteria al 100% ed arrivando a destinazione col 72%, con il computer di bordo che ci ha segnalato un consumo medio di 16,7 kWh/100 km. Il percorso è stato soprattutto cittadino a Marsiglia, con un po’ di extraurbano e tangenziale.

La batteria da 30 kWh di questa versione può essere ricaricata fino a 11 kW con la corrente alternata, recuperando dal 20 all’80% in 1h55 minuti, mentre in corrente continua arriva fino a 100 kW, per tornare all’80% di carica in 36 minuti.

Allestimenti e prezzi

La Citroen e-C3 Urban Range è disponibile solamente negli allestimenti You e Plus, con un listino prezzi rispettivamente di 20.490 e 23.900 euro, ma c’è un’offerta di lancio fino alla fine del mese di aprile con un prezzo d’ingresso di 18.900 euro. La C3, in generale, è disponibile anche in versione benzina da 100 CV, Hybrid da 110 CV ed elettrica da 113 CV, ma con batteria da 44 kWh. Il listino generale parte da 16.400 euro, per la versione You con motore benzina.

Citroen e-C3 Urban Range 2026: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 402 cm; larghezza 176 cm; altezza 158 cm; passo 254 cm

Carrozzeria: SUV

Motore: elettrico da 113 CV e 124 Nm

Trazione: anteriore

Batteria: LFP 30 kWh

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 11,6”

Velocità massima: 125 km/h

Allestimenti: You, Plus

Numero di posti: 5

Bagagliaio: da 310 litri

Consumi dichiarati: 16,7-17,3 kWh/100 km

Autonomia elettrica: 204 km WLTP

Sicurezza: riconoscimento segnali stradali, allarme attenzione del conducente, avviso rischio di collisione, avviso mantenimento di corsia e la frenata automatica d’emergenza e sensori di parcheggio posteriori

Prezzo: Da 20.490 €

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