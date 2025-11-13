Motorionline Talks | Episodio 14: i segreti dell’Opel Corsa GSE Vision GT

Torna Motorionline Talks con un nuovo appuntamento. Il nostro podcast, creato per farvi entrare in modo esclusivo nel mondo dell’auto, ci porta alla scoperta di un modello tra realtà e gaming. Stiamo parlando dell’Opel Corsa GSE Vision GT, un prototipo realizzato per il videogioco Gran Turismo 7, ma realizzato anche nella realtà. Andiamo a conoscerla insieme, grazie alla chiacchierata fatta con Víctor Uribe Chacón, designer Opel e autore di questa concept.

Proporzioni estreme per dare carattere

“Chi non ha mai guidato una Corsa? Parliamo di più di 40 anni di storia… Per un concept come questo abbiamo preso un brand dentro il brand – ha spiegato il designer del marchio del fulmine – una macchina che tutti conoscono, molto vicina a tutti. E anche Gran Turismo è un brand molto conosciuto. Da appassionato e designer è un grande piacere aver aderito a questo progetto”. Con elementi di storia ed altri moderni: “Abbiamo realizzato elementi molto iconici e molto semplici, usando molto la luce, con proporzioni estreme per dare grande carattere. Poi abbiamo utilizzato il colore giallo, visibile da molto lontano, con elementi che si ispirano al motorsport”.

Dopo aver utilizzato il famosissimo gioco per studiare: “Ho acquistato una Playstation 5 e l’ho portata in studio. Abbiamo giocato tutti a Gran Turismo 7 per capire quello che doveva avere a livello tecnico e di stile una concept del genere. Una macchina che deve piacere allo Youtuber o al ragazzino di 11 anni, ma anche all’appassionato con un simulatore a casa”.

Su tutti gli aggregatori di podcast

Questo è solo un estratto di quanto detto dal nostro ospite. Per ascoltare la puntata completa e conoscere tutti i segreti dell’Opel Corsa GSE Vision GT, potete ascoltare il video YouTube in testa all’articolo, oppure andare su Spotify, Apple Podcast e su tutte le app per ascoltare podcast.

Buon ascolto!

