Nuovo Citroën C5 Aircross protagonista in concessionaria nel fine settimana del 15 e 16 novembre

Questo SUV segna il punto più alto del percorso di elettrificazione di Citroën

di Andrea Senatore13 Novembre, 2025

Citroën C5 Aircross

Nuovo Citroën C5 Aircross protagonista in concessionaria nel fine settimana del 15 e 16 novembre

Nel weekend del 15 e 16 novembre, le concessionarie Citroën apriranno le porte per il lancio del nuovo SUV Citroën C5 Aircross, il modello più grande, confortevole e tecnologico mai prodotto dal marchio francese. Questo SUV segna il punto più alto del percorso di elettrificazione di Citroën, completando una gamma totalmente rinnovata che spazia dal quadriciclo Ami al segmento C con C4 e C4X, fino ai mezzi commerciali.

Sarà ovviamente possibile provare il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross

Il design della nuova Citroën C5 Aircross è audace e solido, con linee aerodinamiche ottimizzate per l’efficienza. All’interno, l’abitacolo “C-Zen Lounge” offre un vero salotto viaggiante: materiali di qualità, spazi generosi, luminosità e sedili confortevoli garantiscono il massimo benessere a tutti i passeggeri. La tecnologia è protagonista con il Waterfall Touchscreen e l’Head-Up Display esteso, mentre le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions assicurano un contatto perfetto con la strada, assorbendo ogni asperità e rendendo la guida fluida e piacevole.

La gamma motori è completamente elettrificata, offrendo soluzioni ibride, plug-in hybrid e 100% elettriche. La versione Comfort Range, più accessibile, monta un motore da 210 CV con batteria da 73 kWh e autonomia di 520 km. La Long Range, con motore da 230 CV e batteria da 97 kWh, raggiunge i 680 km e sarà presto disponibile. Non mancano le versioni Plug-In Hybrid 195 Automatico e Hybrid 145 Automatico, con prezzi competitivi: la Plug-In Hybrid parte da 249 euro al mese, mentre la gamma C5 Aircross ha un prezzo base di 28.900 euro per la versione Hybrid 145.

Nuovo Citroën C5 Aircross protagonista in concessionaria nel fine settimane del 15 e 16 novembre

Segnaliamo infine che sarà ovviamente possibile provare Nuovo SUV Citroën C5 Aircross, per sperimentare su strada tutte le qualità della nuova ammiraglia Citroën.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Citroen

Foto

FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 BYD Sealion 7 Inter Edition BMW iX4 - Foto spia 13-11-2025 Audi - Livrea F1 2026 BMW iX3 M - Foto spia 13-11-2025 Peugeot Polygon Concept - Foto ufficiali Lamborghini Arena Breil Abarth 1000 Hyundai Nexo 2026 - Foto ufficiali Volkswagen ID Unyx 08 Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 Tutte le foto