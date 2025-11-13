Nuovo Citroën C5 Aircross protagonista in concessionaria nel fine settimana del 15 e 16 novembre

Nel weekend del 15 e 16 novembre, le concessionarie Citroën apriranno le porte per il lancio del nuovo SUV Citroën C5 Aircross, il modello più grande, confortevole e tecnologico mai prodotto dal marchio francese. Questo SUV segna il punto più alto del percorso di elettrificazione di Citroën, completando una gamma totalmente rinnovata che spazia dal quadriciclo Ami al segmento C con C4 e C4X, fino ai mezzi commerciali.

Sarà ovviamente possibile provare il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross

Il design della nuova Citroën C5 Aircross è audace e solido, con linee aerodinamiche ottimizzate per l’efficienza. All’interno, l’abitacolo “C-Zen Lounge” offre un vero salotto viaggiante: materiali di qualità, spazi generosi, luminosità e sedili confortevoli garantiscono il massimo benessere a tutti i passeggeri. La tecnologia è protagonista con il Waterfall Touchscreen e l’Head-Up Display esteso, mentre le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions assicurano un contatto perfetto con la strada, assorbendo ogni asperità e rendendo la guida fluida e piacevole.

La gamma motori è completamente elettrificata, offrendo soluzioni ibride, plug-in hybrid e 100% elettriche. La versione Comfort Range, più accessibile, monta un motore da 210 CV con batteria da 73 kWh e autonomia di 520 km. La Long Range, con motore da 230 CV e batteria da 97 kWh, raggiunge i 680 km e sarà presto disponibile. Non mancano le versioni Plug-In Hybrid 195 Automatico e Hybrid 145 Automatico, con prezzi competitivi: la Plug-In Hybrid parte da 249 euro al mese, mentre la gamma C5 Aircross ha un prezzo base di 28.900 euro per la versione Hybrid 145.

Sarà ovviamente possibile provare Nuovo SUV Citroën C5 Aircross, per sperimentare su strada tutte le qualità della nuova ammiraglia Citroën.

