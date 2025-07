Noleggio a lungo termine: nel 2024 +33,6% in Italia

Nel 2024, il Noleggio a Lungo Termine (NLT) ha raggiunto quota 949.162 contratti, segnando un incremento del 33,6% rispetto al 2023. Secondo i dati UNRAE basati sulle analisi del MIT, il 13,9% dei contratti (131.609 unità) è stipulato da privati, con un aumento del 48%, mentre l’86,1% (817.553 unità) riguarda società, in crescita del 31,5%. Tra queste, predominano le aziende non-automotive, che rappresentano il 72,4% del totale, con un incremento del 29,1%. Seguono le società di Noleggio a Breve Termine (7,7%), dealer e costruttori (4,5%) e altre società di NLT (1,5%). La durata media dei contratti resta stabile a 23 mesi, variando da 25 mesi per le aziende non-automotive a 12 mesi per il NBT.

Il Noleggio a Lungo Termine in crescita in Italia nel 2024

Le preferenze di alimentazione variano a seconda degli utilizzatori. Le Aziende non-automotive preferiscono il diesel (44,9%), mentre il Noleggio a Breve Termine opta principalmente per il benzina (47,8%). Le ibride sono scelte maggiormente nel Noleggio a Lungo Termine (35,8%), dai Privati (30,0%) e dai Dealer e Costruttori (29,1%). Le elettriche (BEV) prevalgono tra Dealer e Costruttori (16,5%), seguiti dai Privati (4,9%), mentre per le plug-in hybrid (PHEV) i Privati guidano con l’8,7%, seguiti dalle Aziende non-automotive (7,8%). GPL e metano rimangono marginali.

Tra i segmenti nel noleggio a lungo termine, dominano i SUV (55,9%, 59,4% tra i Privati), seguiti da Berline (30,4%) e Station Wagon (11,2%). La Lombardia guida per numero di contratti (33%), seguita da Lazio, Emilia-Romagna e Piemonte.

Al 31 dicembre 2024 sono stati stipulati 256.915 contratti relativi ad autovetture immatricolate nei primi nove mesi dell’anno, comprendendo anche eventuali contratti multipli per lo stesso veicolo. La maggior parte dei contratti (64,2%) è stata firmata da Aziende non-automotive, seguite dal Noleggio a Breve Termine (15,9%), dai Privati (12,6%), da Dealer e Costruttori (5,7%) e dal Noleggio a Lungo Termine (1,6%).

