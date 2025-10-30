Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco come sarebbe col design della nuova Tonale [VIDEO RENDER]

Il famoso creatore digitale Theottle ha pubblicato su YouTube un video in cui immagina come potrebbe apparire, esteticamente parlando, una nuova Alfa Romeo Giulietta. L’artista digitale ha anche dichiarato: “Sono un fan della Giulietta da molto tempo e il mio amore per le berline compatte del biscione nacque fin dai tempi della 146. L’ultima generazione di Giulietta è uscita di scena nel dicembre 2020 e, sebbene non ci siano notizie ufficiali sul suo ritorno, non ho resistito a immaginare un revival contemporaneo”, ha spiegato.

Nuova Alfa Romeo Giulietta: design molto interessante con lo stile di Tonale

Nel suo ultimo video in cui mostra il dietro le quinte della sua creazione, Theottle ha fuso lo stile aggiornato della nuova Tonale da poco aggiornata con le proporzioni eleganti della Mazda3 Hatchback. Il risultato è un render digitale che mostra come alla Tonale basterebbe un tocco da hatchback a cinque porte per apparire più equilibrata e armoniosa.

Nonostante l’entusiasmo dei fan, Alfa Romeo non ha annunciato alcun piano per riportare in produzione la Giulietta. La casa italiana ha ormai abbracciato la filosofia crossover-SUV: dopo una Tonale non del tutto convincente, il successo commerciale è arrivato con la Junior, che come sappiamo è il nuovo modello entry level della gamma della casa milanese. Una eventuale nuova Alfa Romeo Giulietta dunque al momento non sembra nei programmi, anche se una versione rivisitata basata sulla Tonale potrebbe essere realizzabile senza investimenti eccessivi.

Il futuro del marchio sembra in questo momento incentrato sul lancio della nuova generazione di Stelvio e Giulia, il cui debutto è stato posticipato a causa della scelta del nuovo management di non puntare esclusivamente sull’elettrico. Nel frattempo, i fan continueranno a sognare grazie a questi render che mantengono sempre vivo il fascino delle iconiche berline compatte italiane. Purtroppo però al momento quello di una nuova Alfa Romeo Giulietta resta solo e soltanto un sogno digitale.

