Nuova Lancia Gamma: confermati i dettagli su design e dimensioni del SUV in arrivo nel 2026 [RENDER]

La nuova Lancia Gamma sta per arrivare: il suo debutto è atteso per la seconda metà del 2026, come confermato nelle scorse settimane da Roberta Zerbi e il progetto entra ora in una fase sempre più concreta. La futura ammiraglia del marchio Lancia sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, sfruttando la piattaforma STLA Medium e arriverà sul mercato sia in versione ibrida sia 100% elettrica.

Lunghezza di circa 4,7 m e stile da SUV coupè per la nuova Lancia Gamma in arrivo nel 2026

A riaccendere l’attenzione ci ha pensato un nuovo avvistamento del prototipo camuffato, fotografato in Piemonte all’interno di una struttura Stellantis, accanto a una Fiat Grande Panda. Un dettaglio che racconta di test avanzati e di un modello ormai vicino alla sua definizione finale. Le immagini confermano una vettura lunga circa 4,7 metri, posizionata nel segmento D e con proporzioni simili a quelle dell’Alfa Romeo Stelvio. La scelta stilistica è quella di un SUV coupé elegante, pensato per coniugare presenza su strada e raffinatezza.

Il prototipo mostra un frontale più definito rispetto ai primi muletti, con una firma luminosa articolata: fari principali centrali e un elemento orizzontale superiore che richiama, in modo più sobrio, il celebre “calice” della concept Pu+Ra HPE. Sotto, una presa d’aria compatta lascia intuire soluzioni aerodinamiche attive. Le fiancate sono pulite, con il tetto leggermente spiovente e le maniglie posteriori nascoste nel montante per rendere il profilo più fluido.

Gli interni restano ancora avvolti dal riserbo, ma le anticipazioni parlano di un abitacolo ispirato alla Pu+Ra HPE: tecnologia avanzata, grande display centrale, materiali riciclati e un’atmosfera accogliente. Sul fronte tecnico, la Gamma nascerà multienergia: elettrica con batterie fino a 97 kWh e autonomie che potrebbero arrivare a 730 km WLTP, mild hybrid con il 1.2 turbo da 145 CV e, in prospettiva, una sportiva HF Integrale. Un modello che segna il ritorno di Lancia nel cuore del mercato premium europeo, con ambizione e identità ritrovata. Qui vi mostriamo un render che immagina così lo stile del futuro modello.

