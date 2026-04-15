Dacia Jogger Hybrid 155: la familiare tutto comfort e praticità alla scoperta di Marostica

La Dacia Jogger Hybrid 155 valorizza la propria natura da “viaggiatrice”, capace di unire efficienza, spazio e praticità in una vettura progettata per garantire il massimo comfort anche quando si passano tante ore a bordo e si affrontano i viaggi più lunghi. Una spirito votato all’esplorazione che la Jogger ha messo in mostra nel viaggio alla scoperta di luoghi suggestivi come Marostica, affascinante borgo veneto, in provincia di Vicenza, celebre per la sua iconica piazza con la scacchiera disegnata sulla pavimentazione.

Per affrontare ogni spostamento, la Dacia Jogger Hybrid 155 si affida alla motorizzazione ibrida che combina efficienza e brillantezza, capace di garantire consumi contenuti pari a 4,4 l/100 km ed emissioni di CO2 di 104 g/km. Allo stesso tempo, i 155 CV di potenza combinata assicurano brio e piacevolezza di guida, con una risposta immediata grazie al contribuito della componente elettrica, soprattutto alle basse velocità.

Comfort e praticità a bordo con le soluzioni YouClip

Sul fronte del piacere di guida, la posizione rialzata di cui beneficia il conducente garantisce visibilità ottimale e sensazione di controllo totale, mentre la presenza di sistemi tecnologici funzionali, già presenti dall’allestimento Essential, come i sensori di parcheggio posteriori, il monitoraggio dei segnali di stanchezza del guidatore e il freno di stazionamento elettrico automatico, contribuisce a rendere ogni viaggio e ogni manovra più sicura e confortevole. Ed a proposito di comfort pratico e utile, anche la Dacia Jogger beneficia del sistema YouClip che offre una serie di punti di aggancio intelligenti distribuiti nell’abitacolo, che permettono di personalizzare lo spazio interno in base alla proprie esigenze. Dai supporti per smartphone agli accessori modulari, sono numerosi i sistemi “aggiuntivi” pensati per migliorare la vita a bordo con soluzioni pratiche e immediate.

Spazio ampio e modulabile

Nella cornice unica di Marostica, tra la celebre Piazza degli Scacchi, dove ogni due anni si svolge la rievocazione storica con pedine viventi, e i due castelli collegati da una scenografica cinta muraria, la Dacia Jogger mette alla prova la sua versatilità, punto di forza di una vettura che dispone di abitacolo che offre fino a 7 posti che all’occorrenza si possono convertire in un generoso vano di carico che raggiunge i 2.094 litri di capacità.

Jogger disponibile anche con motore benzina e benzina/GPL

La versione Hybrid 155 non è l’unica opzione della gamma di Dacia Jogger, che propone ai clienti una gamma variegata permettendo di scegliere, oltre alla configurazione 5 e 7 posti, anche il motore benzina turbo da 110 CV ed il benzina/GPL da 120 CV. A tutte le motorizzazioni di Jogger Dacia affianca anche servizi post-vendita di qualità, compresa l’opzione “Dacia Zen“, che prevede 7 anni di garanzia o 150.000 km, rafforzando il valore complessivo di un modello che punta su concretezza e funzionalità.

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