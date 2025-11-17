Nuova Peugeot 208: design in stile Polygon per la futura generazione? [RENDER]

All’inizio di novembre, Peugeot ha voluto dare un segnale chiaro: il futuro del marchio non è un concetto astratto, ma qualcosa di concreto e già in movimento. La protagonista di questo messaggio è stata la concept Polygon, city car lunga 4 metri, dalle proporzioni originali e dal design audace, a metà tra i segmenti A e B. La Polygon ci offrre un primo assaggio di quello che potrebbe essere il design della nuova Peugeot 208, pronta a diventare l’icona della prossima generazione di compatte del Leone.

Un nuovo render ipotizza il design della nuova Peugeot 208 sulla base della recente concept

La nuova Peugeot 208 è attesa ufficialmente nel 2027, anche se Peugeot potrebbe anticiparla già alla fine del 2026 per non lasciare campo libero alla nuova Renault Clio. La vera rivoluzione sarà la completa elettrificazione: addio ai motori termici e spazio alla piattaforma STLA Small, in grado di ospitare batterie fino a 82 kWh e garantire autonomie che superano i 600 km WLTP nelle versioni più accessoriate.

Dal punto di vista del design, la nuova Peugeot 208 riprenderà alcuni dettagli della Polygon, come le luci diurne orizzontali, ma la trasformazione più significativa sarà all’interno. Il sistema steer-by-wire, che elimina il collegamento meccanico dello sterzo, e l’evoluzione dell’i-Cockpit promettono un’esperienza di guida completamente nuova, più diretta, coinvolgente e tecnologicamente avanzata. Qui vi mostriamo un render di Julien Jodry pubblicato per il sito Auto-moto.com che ipotizza così lo stile del futuro modello del leone.

Nel frattempo, l’attuale 208 resterà disponibile con motorizzazioni tradizionali. Sulla stessa piattaforma nascerà nella primavera del 2026 la 208 GTi, piccola sportiva elettrica da 280 CV, ultimo tributo all’era termica e ponte ideale verso la nuova Peugeot 208, pronta a conquistare le strade con stile, innovazione e prestazioni.

