Nuova Peugeot 208: design in stile Polygon per la futura generazione? [RENDER]

Un nuovo render ipotizza il design della nuova Peugeot 208 sulla base della recente concept

di Andrea Senatore17 Novembre, 2025

Nuova Peugeot 208

Nuova Peugeot 208: design in stile Polygon per la futura generazione? [RENDER]

All’inizio di novembre, Peugeot ha voluto dare un segnale chiaro: il futuro del marchio non è un concetto astratto, ma qualcosa di concreto e già in movimento. La protagonista di questo messaggio è stata la concept Polygon, city car lunga 4 metri, dalle proporzioni originali e dal design audace, a metà tra i segmenti A e B. La Polygon ci offrre un primo assaggio di quello che potrebbe essere il design della nuova Peugeot 208, pronta a diventare l’icona della prossima generazione di compatte del Leone.

Un nuovo render ipotizza il design della nuova Peugeot 208 sulla base della recente concept

La nuova Peugeot 208 è attesa ufficialmente nel 2027, anche se Peugeot potrebbe anticiparla già alla fine del 2026 per non lasciare campo libero alla nuova Renault Clio. La vera rivoluzione sarà la completa elettrificazione: addio ai motori termici e spazio alla piattaforma STLA Small, in grado di ospitare batterie fino a 82 kWh e garantire autonomie che superano i 600 km WLTP nelle versioni più accessoriate.

Dal punto di vista del design, la nuova Peugeot 208 riprenderà alcuni dettagli della Polygon, come le luci diurne orizzontali, ma la trasformazione più significativa sarà all’interno. Il sistema steer-by-wire, che elimina il collegamento meccanico dello sterzo, e l’evoluzione dell’i-Cockpit promettono un’esperienza di guida completamente nuova, più diretta, coinvolgente e tecnologicamente avanzata. Qui vi mostriamo un render di Julien Jodry pubblicato per il sito Auto-moto.com che ipotizza così lo stile del futuro modello del leone.

Nel frattempo, l’attuale 208 resterà disponibile con motorizzazioni tradizionali. Sulla stessa piattaforma nascerà nella primavera del 2026 la 208 GTi, piccola sportiva elettrica da 280 CV, ultimo tributo all’era termica e ponte ideale verso la nuova Peugeot 208, pronta a conquistare le strade con stile, innovazione e prestazioni.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Peugeot

Foto

Peugeot 3008 Dual Motor - La Gruyere Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 Audi RS6 2027 - Foto spia 17-11-2025 Opel Corsa C Mercedes Classe G - Primo anniversario GOT Mazda CX-80 2026 Galleria 2025-11-14 16-22 McLaren Project Viva Hyundai e Maxi Mobility - Corporate rent EV Dacia Sandriders - Presentazione stagione 2026 Bentley Continental GT Supersports Abarth 600e Competizione Milano Cortina 2026 - Foto ufficiali Tutte le foto