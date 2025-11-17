Audi RS6 Sedan 2027: beccata in strada la nuova berlina ad alte prestazioni [FOTO SPIA]

La nuova generazione di Audi RS6 è tra gli attuali modelli in fase di sviluppo della Casa dei Quattro Anelli, come testimoniano le prime foto spia che immortalano in strada durante i test il prototipo della berlina ad alte prestazioni. Dopo aver visto in più occasioni i muletti di prova della nuova RS6 Avant, la versione station wagon del modello, durante i collaudi in pista al Nurburgring e nelle strada circostanti, per la prima volta le immagini hanno per protagonista la versione berlina, la nuova RS6 Sedan.

La prossima generazione dell’Audi RS6 Sedan, avvistata nei pressi del centro di sviluppo di Ingolstadt, è avvolta completamente dal camouflage, con la vettura che sembra già essere vicina alla versione di serie, con gruppi ottici e paraurti anteriori e posteriori in veste definitive e le pinze dei freni rosse che spiccano sui cerchi delle ruote.

Doppi scarichi ovali e nessun cambio nome

Si prevede che le modifiche al design saranno molto limitate, con la RS6 che manterrà lo stile aggressivo tipico dei modelli Audi Sport, inclusi i doppi terminali di scarico ovali. Sotto la carrozzeria ci sarà il telaio aggiornato rispetto alla A6 di nuova generazione. La sportiva dei Quattro Anelli continuerà a chiamarsi RS6, come confermato da Audi, smentendo le precedenti indiscrezioni che indicavano un cambio nome in RS7.

Potrebbe montare un V6 ibrido plug-in da 725 CV

Probabile un significativo incremento di potenza rispetto all’attuale Audi RS6 che, nelle versione Performance, monta il V8 biturbo da 4.0 litri che sviluppa 630 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima. Si prevede che la prossima generazione della RS6, sia in versione berlina che wagon, possa adottare un powertrain V6 ibrido plug-in da oltre 725 CV di potenza combinata, posizionandosi sugli stessi livelli della nuova BMW M5 Touring. Il debutto della nuova Audi RS6 è previsto per il 2027.

