Nuova Tesla Roadster: forse finalmente svelato l’anno di debutto

Il prototipo della nuova Tesla Roadster, seconda generazione del celebre modello, è stato presentato nel 2017 e avrebbe dovuto entrare in produzione nel 2020, ma da allora è stato rimandato ogni anno. Tanto che ormai questo fantomatico debutto è diventato fonte di ilarità all’interno della stessa comunità di Tesla ed esempio di come le dichiarazioni di Elon Musk debbano sempre essere prese con grande cautela.

Un recente annuncio di lavoro fa supporre il debutto nel 2027 della nuova Tesla Roadster

Dopo aver mancato l’obiettivo iniziale del 2020, Elon Musk ha fornito ben sei diverse previsioni sulle tempistiche di debutto della nuova Tesla Roadster, tutte poi risultate errate. L’ultimo aggiornamento non riguardava nemmeno l’inizio della produzione, ma la presentazione di una versione aggiornata del veicolo, mentre il prototipo originale risale ormai a quasi dieci anni fa. Musk ha comunque annunciato una dimostrazione della Roadster entro la fine dell’anno.

Intanto però Tesla ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per un “Ingegnere di produzione, per la nuova Tesla Roadster”, con responsabilità legate alla progettazione e all’avvio delle attrezzature per la produzione delle batterie del veicolo. Il ruolo prevede la gestione dei sistemi produttivi su larga scala, dallo sviluppo iniziale del concept fino all’ottimizzazione e alla consegna ai team operativi. L’azienda sottolinea che il progetto delle batterie rappresenta il cuore della nuova Roadster, ancora nelle prime fasi di sviluppo, offrendo un’opportunità diretta di contribuire alla realizzazione della supercar elettrica.

L’annuncio di lavoro indica che Tesla sta iniziando a predisporre la produzione per la nuova Roadster. Dato che sembra trattarsi di un primo sviluppo produttivo, sarebbe ottimistico sperare di vedere le nuove Roadster uscire dalla linea di produzione entro la fine del prossimo anno. Sembra dunque probabile che l’anno di debutto di questo atteso modello possa essere il 2027.

Rate this post