Renault 4 E-Tech 2026: svelata la versione speciale Roland Garros

L’unione tra Renault ed il Roland Garros prosegue anche per il 2026 e, per celebrare questa partnership, il marchio transalpino ha presentato la Renault 4 E-Tech Electric Roland Garros. Propone alcuni elementi distintivi a livello estetico sia negli esterni che negli interni dedicati al torneo del Grande Slam parigino. Sarà esposta nello stand della Losanga durante l’evento tennistico, in programma dal 18 maggio al 7 giugno, e commercializzata dall’autunno.

“In quest’interpretazione “sportiva chic”, la showcar riproduce l’atmosfera stessa del torneo con tutte le sue scelte di materiali e colori – spiega Paula Fabregat-Andreu, Direttrice Progetti Design della casa francese – Il tetto apribile in tessuto ricorda il cielo aperto dei campi da tennis, uno spazio senza tetto in cui i giocatori respirano tanto quanto gli spettatori. La terra battuta traspare dagli accenti color terracotta, materiale alla base del torneo e sua firma identitaria”.

Le caratteristiche

Renault aveva già realizzato lo scorso anno una serie speciale legata al torneo, sulla base della Renault 5, mentre ora tocca alla più piccola. A livello estetico, questa versione si riconosce per la tinta Bianco Ghiaccio e per elementi di personalizzazione specifici. I montanti laterali e archi del tetto sono neri, mentre i motivi dei parafanghi anteriori sono color argento con il simbolo Roland-Garros. Inoltre, troviamo cerchi diamantati neri da 18” Parisienne con verniciatura fumé e copri mozzo Brun Terracotta, colore ripreso anche nei motivi dei paraurti. Inoltre, la Renault 4 Roland Garros propone il tetto apribile elettrico, in tessuto nero.

Anche se non sono state, almeno per il momento, fornite immagini degli interni, la casa francese anticipa una serie di elementi dedicati, anche nell’abitacolo. La vettura, infatti, dispone di sellerie specifiche anteriori e posteriori color grigio chiaro riciclate al 100% e rivestite con un tessuto grafico, che ricorda lo spirito dell’abbigliamento sportivo tecnico, con bracciolo e tessuti laterali ricoperti in tessuto spalmato granulare (TEP) di colore blu. Le sellerie sono abbinate ad aree a rete traforata, mentre è presente il logo Roland Garros sugli schienali.

Il tessuto adottato per i sedili è ripreso nei pannelli interni delle porte anteriori e posteriori nonché nella fascia inferiore della plancia ed associato a TEP blu e ad una piccola bandiera blu-bianco-rosso (i colori della bandiera francese). La fascia verticale che attraversa la plancia è in metallo anodizzato e propone la scritta ‘Roland-Garros Paris’, ripresa anche sui battitacco di alluminio spazzolato, che riprendono anche il motivo a ‘Croce di Sant’Andrea’ dello stadio.

Infine, il pomello specifico della leva del cambio e-pop shifter si ispira all’impugnatura delle racchette da tennis, con il logo di Roland-Garros all’estremità, proprio come alla base del manico delle racchette. La consolle centrale presenta un tappetino di ricarica a induzione color terra battuta, un colore ripreso anche dai tappetini, dove è presente il logo R4. Come dicevamo, questa edizione speciale sarà commercializzata a partire dal prossimo autunno.

Renault al Roland Garros

Non ci sarà solamente l’esposizione di questa versione speciale della Renault 4 al torneo 2026, visto che la casa francese fornirà anche le auto per gli spostamenti di giocatori, tecnici e addetti ai lavori, durante il Roland Garros 2026. Si tratta di una flotta di 188 veicoli elettrici e full hybrid, composta prevalentemente da Scenic E-Tech Electric e Rafale hyper hybrid E-Tech 4×4 300 CV. Ma sarannno presenti anche la nuova Twingo elettrica e la Renault 5 Roland Garros.

Inoltre, sempre in tema di elettrificazione, la casa della Losanga proseguirà anche la sperimentazione delle navette autonome su strada aperta, in partnership con WeRide. Anche quest’anno, due minibus elettrici autonomi garantiranno il collegamento tra Porte d’Auteuil ed il villaggio, mettendosi al servizio degli spettatori del torneo parigino.

Per lanciare questa vettura speciale, è stato realizzato anche uno spot dedicato, con protagonisti gli ambasciatori Renault legati al mondo del tennis. C’è anche l’italiano Flavio Cobolli tra i tennisti impegnati, assieme a Lois Boisson, Arthur Fils e Francisco Cerundolo, nelle riprese dello spot ‘the lines’. Il filmato pubblicitario sarà trasmesso nei Paesi in cui Renault 4 E-Tech Electric sarà commercializzata, mentre la versione con il tennista argentino vedrà protagonista la Renault Boreal e sarà trasmessa nei Paesi dove sarà commercializzato questo modello.

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