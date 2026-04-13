Opel cresce in Germania nel 2026: vendite +39% e quota di mercato in aumento

I risultati commerciali del primo trimestre 2026 premiano Opel che, dopo un anno di transizione nel 2025 costellato dal lancio di diversi modelli, torna ad essere grande protagonista del mercato tedesco dove ha immatricolato quasi 33.600 unità nel segmento “auto passeggeri” nel periodo gennaio-marzo, pari al 39% in più rispetto allo scorso anno. Grazie a tale incremento, la quota di mercato di Opel nel segmento in Germania è salita al 4,8%, cresciuta di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025.

A marzo 2026 +43%

Stando ai numeri diffusi dalla Federal Motor Transport Authority (KBA), Opel ha chiuso il mese di marzo immatricolando in Germania 13.700 vetture, che equivalgono al 43% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La quota di mercato, nel terzo mese dell’anno, si è attestata al 4,7%, contro il 3,8% di marzo 2025.

Boom per Corsa e nuova gamma SUV

Diversi sono gli artefici di questo successo di Opel sul mercato domestico, a partire dalla compatta Corsa, che si conferma tra le piccole più popolari in Germania, con le vendite che nel primo trimestre 2025 sono cresciute del 25%. Incrementi a doppia cifra che sono stati registrati anche dai SUV del marchio del Fulmine, Mokka e Grandland, così come è in forte ascesa anche Opel Frontera, il nuovo SUV compatto che punta su versatilità e accessibilità, che è divenuta subito protagonista del suo segmento dopo l’arrivo nei concessionari a maggio 2025.

BEV cresciute del 21% rispetto a un anno fa

Il trend positivo delle vendite di Opel è accompagnato dalla crescita di immatricolazioni in Germania di modelli 100% elettrici della Casa tedesca che, nel primo trimestre 2026, ha registrato un incremento di quasi il 21% delle vendite di full electric rispetto allo stesso periodo del 2025. Di conseguenza Opel ha visto aumentare la quota di mercato BEV di 1,5 punti percentuali, arrivando al 4,3% nel periodo gennaio-marzo 2026 sul mercato tedesco.

La spinta dei SUV alle vendite aspettando quella della nuova Astra

Un successo che, come sottolinea Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania, rimarca l’attrattiva dell’offerta del Fulmine: “La nostra gamma di SUV con Opel Mokka, Frontera e Grandland è fresca e molto popolare tra i nostri clienti, e la domanda per questi modelli sta crescendo costantemente. La nuova Opel Astra – prosegue Dinger – è ora nelle concessionarie e garantirà una crescita ulteriore per noi. E secondo i dati della KBA, la Opel Corsa rimane la piccola auto più popolare in Germania. Nel complesso, abbiamo tracciato la rotta per un anno 2026 di grande successo per Opel in Germania”.

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