Opel Mokka alla scoperta del Veneto: sapori, paesaggi e innovazione a bordo [FOTO]

La Opel Mokka si avventura in un viaggio immerso nel territorio veneto, portandoci a scoprire una terra di ricca di sapori, caratterizzata dall’alta qualità della sua cucina regionale. Dalle campagne di Treviso, Castelfranco e Marostica, già espressione della tradizione agricola del territorio, fino ai prodotti tipici di Asiago (formaggio) e Montagnana (prosciutto crudo), il Veneto vanta un patrimonio gastronomico ricco e variegato, accompagnato da eccellenze vinicole come Amarone e Prosecco, con ben 14 DOCG.

Agile e compatta con motore benzina da 136 CV

In questo contesto gastronomico d’alto livello, la Opel Mokka si è avventurata attraversando le colline dei Colli Euganei (Padova), area a forte vocazione vitivinicola. Su queste strade di campagna ricche di saliscendi la Opel Mokka con motore benzina da 136 CV ha messo in mostra le sue doti di agilità e brillantezza, abbinata alla compattezza, espressa dai suoi 4,15 metri di lunghezza, che le permette di muoversi con disinvoltura anche nelle strade strette e nei borghi rurali.

Spaziosa e ricca di soluzioni votate a praticità e comfort

Gli interni dell’Opel Mokka si fanno apprezzare per l’ampio spazio di bordo, compreso quello garantito dal bagagliaio che vanta una capacità di carico di 350 litri che possono salire fino a 1.105 litri abbattendo i sedili posteriori (310 litri espandibili a 1.060 litri sulla versione elettrica).

A bordo di Mokka spiccano anche in materiali sostenibili per i rivestimenti e le numerose dotazioni pensate per facilitare la vita del conducente come il freno di stazionamento elettrico automatico, la connessione wireless dello smartphone con riconoscimento del profilo utente e la possibilità di personalizzare colori della grafica e scorciatoie sul display centrale dell’infotainment. A rendere l’esperienza di viaggio ancora più coinvolgente con Opel Mokka c’è anche l’integrazione di ChatGPT, col sistema di intelligenza artificiale capace di fornire informazione, suggerimenti di viaggio, risposte di vario genere e proporre quiz per intrattenere i passeggeri.

