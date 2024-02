Opel Post: festeggia 75 anni il magazine per i dipendenti della casa tedesca

Il 2024 è un anno ricco di anniversari per Opel. La casa tedesca infatti festeggia 125 anni di attività. Inoltre anche il suo famoso magazine Opel Post festeggia 75 anni. Si tratta della rivista pensata per i dipendenti della casa tedesca il cui primo numero è uscito nel 1949. Questo magazine da tanti anni rappresenta una delle pubblicazioni aziendali più longeve in Germania. Essa offre novità sulla casa automobilistica e sui modelli in arrivo. Inoltre questa rivista è in costante evoluzione rappresentando una sorta di cartina di tornasole di quelle che sono le novità del brand.

Inizialmente concepito come rivista, Opel Post è diventato un giornale nel 1981, subendo un restyling per adattarsi alle esigenze del suo pubblico. Nel 1993 ha fatto il suo debutto la prima edizione a colori, seguita nel 2005 dal ritorno al formato originale di rivista. Tuttavia, il vero cambiamento è arrivato nel 2013, quando Opel Post ha abbandonato l’edizione stampata per diventare un magazine online, sempre aggiornato e accessibile via internet in tutto il mondo.

Nel 2021, il design del sito web della rivista è stato aggiornato per rendere i testi, le foto e i video più accessibili e coinvolgenti, sia per dispositivi mobili che per schermi più ampi. Gli argomenti principali rimangono i momenti salienti legati all’azienda, insieme alle storie dei dipendenti, dei concessionari, dei tuner e dei fan di Opel con le loro auto da sogno. Oltre agli articoli, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di download, che includono schizzi di progettazione, poster, disegni da colorare e sfondi per desktop. In occasione del suo 75º anniversario, Opel Post dimostra di essere sempre più all’avanguardia e vicina ai suoi lettori.

A proposito di questo importante anniversario, Harald Hamprecht, Vice President Communications di Opel ha dichiarato: “La lunga storia di Opel Post, che abbraccia settantacinque anni di attività, rappresenta un traguardo straordinario: significa narrare le storie di persone, veicoli e progetti che hanno contribuito a rendere celebre il marchio Opel in tutto il mondo per tre quarti di secolo. Opel Post ha sempre fornito una visione privilegiata degli eventi all’interno della casa del Blitz: un punto di vista autentico, ricco di informazioni e vicino alle persone. È uno sguardo dietro le quinte che offre una prospettiva genuina sulle attività dell’azienda.”

