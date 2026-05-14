Opel protagonista con la gamma GSE all’XS Carnight Wörthersee 2026

Klagenfurt torna ad accendersi con il rombo, reale e virtuale, della passione automobilistica. Fino a sabato 16 maggio, la città austriaca e l’area del Wörthersee ospitano una nuova edizione di XS Carnight Wörthersee, appuntamento ormai molto atteso dagli appassionati di tuning, show car e modelli ad alte prestazioni. Anche Opel è presente nel cuore dell’evento, portando sotto i riflettori la sua anima più sportiva ed elettrica: la gamma GSE.

Opel è presente all’evento con la sua anima più sportiva ed elettrica

Il marchio tedesco arriva in Austria con tre proposte diverse, ma legate dalla stessa idea di prestazione a zero emissioni: il nuovo Opel Mokka GSE, il prototipo della futura Opel Corsa GSE e la concept car Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Tre modelli che raccontano come Opel voglia trasformare la sportività elettrica in qualcosa di concreto, riconoscibile e capace di emozionare anche un pubblico abituato a vetture scenografiche e molto personalizzate.

L’evento promette numeri importanti. Gli organizzatori attendono circa 25.000 visitatori nei giorni della manifestazione. Il programma è iniziato agli studi Droneberger, con ingresso gratuito, e prosegue nella piazza del mercato di Klagenfurt. Grande interesse anche per l’XS Carnight Classic al Castello di Mageregg, andato sold out pochi minuti dopo l’apertura della vendita dei biglietti. Il momento più atteso arriverà sabato al Klagenfurt Exhibition Centre, dove saranno riuniti tutti i veicoli Opel GSE presenti all’evento.

Il protagonista principale è il nuovo Opel Mokka GSE, un SUV elettrico pensato per l’uso quotidiano ma con un carattere decisamente sportivo. La potenza è di 207 kW, pari a 281 CV, lo stesso valore della versione da competizione Mokka GSE Rally. La coppia arriva a 345 Nm ed è disponibile subito, come tipico delle elettriche. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 5,9 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 200 km/h. Numeri che fanno del Mokka GSE la Opel elettrica di serie più veloce mai prodotta finora.

La sua tecnologia prende ispirazione dal mondo rally, ma resta pensata per la strada. L’obiettivo è offrire una guida più intensa e coinvolgente, senza perdere la praticità di un SUV compatto. Anche il design e l’assetto contribuiscono a rafforzare l’identità GSE, una sigla che Opel vuole legare sempre più a prestazioni, emozione e dinamismo elettrico.

Accanto al Mokka c’è il prototipo della nuova Opel Corsa GSE, attesa in gamma entro la fine dell’anno. Anche lei promette 207 kW, 281 CV e 345 Nm di coppia, ma con un’impostazione ancora più agile e diretta. Lo 0-100 km/h scende infatti a 5,5 secondi, un dato che la rende una delle Opel di serie più brillanti di sempre. A Klagenfurt viene mostrata con una livrea mimetica appariscente, studiata per attirare l’attenzione senza svelare del tutto il modello definitivo.

A completare la presenza del marchio c’è la spettacolare Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, concept che spinge ancora più avanti il concetto di prestazione elettrica. Qui i numeri diventano estremi: 588 kW, pari a 800 CV, 800 Nm di coppia, 0-100 km/h in 2,0 secondi e velocità massima di 320 km/h.

Esposta per la prima volta con una nuova livrea nera e grigia, la concept mostra il volto più radicale del futuro GSE. È anche la prima concept car “phygital” di Opel: esiste nel mondo reale, ma vive anche in quello digitale di Gran Turismo 7, dove i visitatori possono provarla al simulatore. Un modo diretto per trasformare la visione sportiva elettrica di Opel in un’esperienza da vivere in prima persona.

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