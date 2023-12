Pagani celebra il suo 25° anniversario in Medio Oriente

In occasione del suo quarto di secolo, Pagani ha scelto l’elegante Bulgari Resort di Dubai per celebrare un traguardo significativo. Il 25° anniversario dell’azienda è stato celebrato alla presenza di una clientela d’élite e di rappresentanti della stampa internazionale.

Questo evento, parte di una serie di celebrazioni globali, ha visto una speciale attenzione rivolta ai clienti e ai partner del Medio Oriente e dell’Africa, mercati chiave per la casa automobilistica modenese. La visione e il talento del fondatore Horacio Pagani hanno trasformato l’azienda in un atelier dove arte, scienza e ingegneria si fondono in modo unico.

La Pagani Utopia ha fatto il suo debutto nel mercato MEA (Middle East-Africa). Limitata a soli 99 esemplari, la Utopia incarna un approccio visionario al design automobilistico, ispirato al principio leonardesco di unione tra arte e scienza. Questo gioiello, già assegnato a una cerchia esclusiva di appassionati, rappresenta l’apice della fusione tra estetica raffinata e tecnologia avanzata.

Zonda F Roadster e Huayra Roadster: due icone in mostra

La Zonda F Roadster, svelata al Salone di Ginevra del 2006, è un capolavoro di design e ingegneria. Con un peso di 1230 kg, uguale a quello della sua controparte coupé grazie all’uso di tessuti triassiali in fibra di carbonio, questa vettura ha segnato un tempo impressionante di 7 minuti e 29 secondi sul Circuito del Nurburgring. Equipaggiata con un motore da 650 CV e un avanzato impianto frenante Brembo in carbo-ceramica, la Pagani Zonda F Roadster è una combinazione unica di performance e stile.

Accanto a lei, la Huayra Roadster – descritta da Horacio Pagani come il suo “progetto più complicato”. Presentata nel 2017, è la prima roadster nella storia dell’automobilismo ad essere più leggera della versione coupé.

Il suo sviluppo, durato sei anni, ha comportato la revisione di tutti i componenti e l’uso di materiali compositi all’avanguardia, come il Carbo-Triax HP52 e il carbo-titanio, che hanno ridotto il peso di 80 kg e aumentato la rigidezza del 52%. Prodotta in soli 100 esemplari, la Pagani Huayra Roadster è un esempio eccelso dell’ingegneria e della filosofia del costruttore modenese.

