Pagani Zonda C12S: la hypercar del 1999 torna sotto i riflettori a Villa d’Este

Pagani si prepara ad impreziosire i prati del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, uno dei palcoscenici più esclusivi dell’automobilismo mondiale, con la presenza della Pagani Zonda C12S 7.0L che, dal 15 al 17 maggio, sarà ambasciatrice della celebrazione dell’heritage della Casa di San Cesario sul Panaro (Modena) che andrà in scena sulle rive del Lago di Como, dove il marchio esporrà anche la Pagani Zonda Cervino al Fuori Concorso, in un binomio di vetture che sottolinea l’equilibrio tra conservazione del patrimonio storico e innovazione su misura.

Pagani Zonda C12 S 7.0L

Pronta a sedurre i presenti a Villa d’Este, la Pagani Zonda C12S 7.0L è l’auto che nel 1999 ha ridefinito il panorama delle hypercar, creata sull’ispirazione di Leonardo Da Vinci facendo sintesi del connubio tra “Arte e Scienza”, con un telaio che testimonia l’eccellenza del programma Pagani Rinascimento, un accurato intervento di restauro dedicato ai primi modelli della famiglia Zonda che punta a riportare le hypercar Pagani al loro splendore originale.

La Zonda C12S 7.0L si fa apprezzare per i livelli di autenticità, con ogni componente ispezionato dagli artigiani di Pagani Officina e, dove necessario, ristaurato utilizzando i materiali e le tecniche originali. Ad accompagnare l’auto c’è anche la relativa documentazione che certifica il fatto che il processo di restauro sia avvenuto sulla base di disegni originali e dati tecnici provenienti dagli archivi di San Cesario sul Panaro. Il programma di restauro assicura inoltre che la C12 mantenga intatto il suo spirito, preservando purezza meccanica ed estetica che ne caratterizzavano l’hypercar quando debuttò oltre 25 anni fa. La Zonda C12S 7.0L protagonista a Villa d’Este è anche la prima one-off nella storia di Pagani, realizzata nel 2000 su richiesta del cliente e caratterizzata dall’esclusivo tetto in vetro rimovibile.

Pagani Zonda Cervino

Sulle rive del Lago di Como ci sarà anche la Pagani Zonda Cervino, che sarà esposta all’interno della mostra del Fuori Concorso, dove questa particolare versione valorizzerà la capacità del Programma Unico nel creare dei capolavori “tailor made”, vetture su misura che vanno ben oltre la semplice personalizzazione. Partendo da un telaio esistente, la Zonda Cervino è stata realizzata su input dei desideri di un collezionista, per una hypercar che presenta carrozzeria completamente nuova ed un’estetica ispirata alla purezza delle vette alpine. Una definizione “su misura” che si spinge oltre il design, con la Zonda Cervino che è stata aggiornata anche sottopelle con tecnologie d’avanguardia, inclusi un sistema di sospensioni di nuova concezione con nuovi ammortizzatori e componenti meccaniche d’eccellenza facendo si che all’anima analogica della Zonda si affianchino i più moderni livelli di prestazione.

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