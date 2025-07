Petronas Lubricants International e Autohero siglano una nuova partnership

Petronas Lubricants International ha annunciato nelle scorse ore una partnership con Autohero, il marchio al dettaglio di Auto1 Group, principale piattaforma per l’acquisto e la vendita di auto usate. Questa nuova partnership nasce dall’impegno di Auto1 Group nell’offrire veicoli di alta qualità, dotati dei lubrificanti Petronas Syntium, utilizzati nei centri Autohero in diversi paesi europei, tra cui Germania, Austria, Francia, Italia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi.

I centri di produzione Autohero avranno accesso alle soluzioni avanzate di Petronas Lubricants International

Autohero è il rivenditore indipendente più importante del nostro continente, operando dal 2020 in 9 paesi europei. La gamma dell’azienda comprende migliaia di vetture usate di tutte le marche e modelli. Grazie a questa collaborazione, i centri di produzione Autohero potranno beneficiare delle soluzioni avanzate di Petronas Lubricants International per i fluidi automotive, garantendo così qualità e efficienza eccezionali per i loro numerosi brand. Oltre alla fornitura dei lubrificanti Petronas Syntium, l’accordo prevede anche supporto completo, formazione tecnica approfondita per il personale e servizi tecnici su richiesta, garantendo l’eccellenza in ogni fase del processo.

Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA di Petronas Lubricants International, dichiara: “La nostra alleanza strategica con Autohero è un impegno comune verso l’innovazione, la qualità e la soddisfazione del cliente, contribuendo al miglioramento delle performance del settore automotive. Questo accordo permette a PLI di fornire lubrificanti di alta qualità ai centri Autohero in tutta Europa, consolidando la presenza del nostro brand e favorendo la crescita e l’innovazione del settore. Siamo entusiasti di sviluppare ulteriormente questa collaborazione con Autohero, per dare forma al futuro della mobilità.”

