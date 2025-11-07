Peugeot 205: ecco le due station wagon mai entrate in produzione

La Peugeot 205 è oggi ricordata come una delle utilitarie più iconiche e amate della storia dell’automobile. Nonostante la sua enorme popolarità e la lunga carriera costellata di successi commerciali e sportivi, la gamma non ha mai ufficialmente incluso una versione station wagon. Eppure, dietro le quinte, due tentativi significativi sono realmente esistiti.

La Peugeot 205 che non ti aspetti: le due versioni Break mai entrate in produzione

Nel 1984, pochi mesi dopo il debutto della 205, Pininfarina porta al Salone di Torino la Verve, una proposta pensata per raccogliere l’eredità della Peugeot 204 Break. Il celebre carrozziere torinese immagina una station wagon compatta dal design moderno e sorprendente, dominata da un tetto “galleggiante” ottenuto grazie ai montanti posteriori scuri e da un portellone estremamente ampio. Per contenere i costi, la Verve conserva tutte le portiere della Peugeot 205 a cinque porte, mentre aggiunge cerchi in lega dal gusto sportivo, quelli della GTI.

Nonostante l’interesse suscitato, Peugeot decide di non portarla in produzione per evitare sovrapposizioni con la nuova Peugeot 309, nata proprio per offrire maggiore spazio e vocazione familiare. Della Verve oggi restano pochissime immagini e nessun esemplare noto.

Nel 1987 l’idea torna alla ribalta grazie al carrozziere belga Jean Pirard e al designer Benoît Contreau, che tentano una realizzazione artigianale trasformando la 205 berlina in una piccola station wagon: nasce così la Peugeot 205 Break Nepala. L’intervento è radicale: rimozione del portellone originale, aggiunta di un’estensione in vetroresina lunga 30 cm, ampie superfici vetrate e un design complesso che rende ardua la produzione.

Il progetto, ambizioso ma difficile da industrializzare, si ferma a soli due esemplari: uno smantellato dopo le prove, l’altro sopravvissuto e oggi custodito nei Paesi Bassi dal presidente del club dedicato alle 205 e 309. Dunque sì: la Peugeot 205 station wagon è esistita, anzi due volte. Anche se mai entrata in listino, resta una curiosa parentesi nella storia del Leone.

