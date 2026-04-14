Peugeot 504 Coupé V6: la Regina d’Africa che 50 anni fa trionfò al Rally Costa d’Avorio

Esattamente cinquant’anni fa, nel 1976, Peugeot scriveva una delle pagine più significative della sua storia sportiva con la vittoria di Timo Mäkinen e Henry Liddon al Rally della Costa d’Avorio con la Peugeot 504. Il trionfo ottenuto al Rally Bandama, storica competizione africana tra le più dure del calendario dell’epoca, face emergere le grandi qualità della Peugeot 504, capace di distinguersi in condizioni estreme per affidabilità, resistenza e versatilità.

Il Leone alla conquista dell’Africa

Affrontando migliaia di chilometri su terreni sterrati, caldo intenso e logistica complessa, la Peugeot 504 Coupé V6 seppe imporsi come una delle vetture più efficaci e robuste che sia siano mai viste nei rally africani. Il successo del 1976 al Rally della Costa d’Avorio arrivò in una stagione di grandi affermazioni per il marchio francese, con il Leone che tra gli anni ’60 e ’70 collezionò numerose vittorie nelle competizioni africane, con risultati di assoluto rilievo in gare iconiche come il Safari Rally e il Rally del Marocco, oltre allo stesso Bandama.

Le grandi protagoniste delle corse africane di quegli anni erano le Peugeot 405 e 504, capaci di affermarsi grazie alla combinazione di robustezza meccanica e semplicità costruttiva che si rivelava una carta vincente nell’affrontare condizioni proibitiva. La Peugeot 504 era considerata all’epoca la “Regina d’Africa”, reputazione che venne appunto consolidata con il successo di Mäkinen e Liddon del 1976 in Costa d’Avorio.

Sintesi di eleganza e robustezza

La Peugeot 504 Coupé V6 protagonista dei rally dell’epoca era la diretta derivazione della 504 stradale, modello capace di farsi apprezzare per l’eleganza del design (firmato Pininfarina) e per la solidità costruttiva, connubio di caratteristiche che vennero mantenute intatte nel suo processo di trasformazione da vettura stradale a vettura da competizione. Il risultato dell’adattamento della 504 per le corse fu una vettura in grado di coniugare prestazioni e affidabilità, virtù decisive in gare dove la resistenza meccanica era spesso più determinante della velocità pura. A mezzo secolo di distanza, Peugeot celebra quella vittoria che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento nella storia del brand francese e un momento simbolo dell’epoca dei grandi rally africani.

Rate this post