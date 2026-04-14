Fiat: il 2026 parte bene in Europa con numeri record tra Panda, Grande Panda e veicoli commerciali

FIAT ha iniziato il 2026 con un risultato che va oltre il semplice dato commerciale. I numeri del primo trimestre raccontano infatti un marchio che sta vivendo una fase positiva, concreta, costruita su prodotti che continuano a essere molto vicini alle esigenze reali del mercato europeo. Nel primo trimestre del 2026, la casa torinese ha raggiunto in Europa, nell’area UE29, una quota di mercato del 3,4%, migliorando di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Crescita del 25% per Fiat in Europa nel primo trimestre 2026

Ma il dato che probabilmente fotografa meglio il momento del marchio è quello delle immatricolazioni: la crescita è stata del 25%, con oltre 27.000 vetture in più rispetto al primo trimestre del 2025. Non si tratta solo di un recupero numerico, ma del segnale di una presenza che si sta rafforzando in modo piuttosto evidente.

A sostenere questa partenza ci sono anzitutto i modelli che da anni rappresentano il cuore dell’identità FIAT. Il marchio continua infatti a dominare il segmento A in Europa con Pandina e 500, due vetture che da tempo incarnano una certa idea di mobilità urbana semplice, accessibile e immediata. Nei primi tre mesi dell’anno, insieme hanno superato le 45.000 unità vendute, confermando quanto FIAT continui a essere forte proprio là dove ha costruito una parte fondamentale della propria storia.

In Italia questo dominio è ancora più evidente. La Pandina si conferma la vettura più venduta in assoluto, con oltre 37.000 immatricolazioni dall’inizio dell’anno. È un numero importante non soltanto per il modello in sé, ma perché restituisce bene il rapporto che questa auto continua ad avere con il pubblico italiano. Non è solo una city car di successo: è ormai una presenza familiare, riconoscibile, trasversale. Da sola vale il 7,6% del mercato totale, segno di una popolarità che resta fortissima anche in un panorama molto più affollato rispetto al passato.

Accanto alla Pandina, anche la 500 Hybrid continua a dare il suo contributo con 3.700 unità immatricolate nei primi mesi del 2026. Messa insieme alla Pandina, consente a FIAT di raggiungere in Italia una quota del 57,6% nel segmento A. È una leadership netta, che mostra come il marchio torinese continui a essere un riferimento quando si parla di auto piccole, cittadine, pratiche, ma ancora capaci di avere una forte personalità.

Se però c’è un modello che in questo inizio 2026 sta dando l’impressione di poter aprire davvero una fase nuova, quello è senza dubbio la Grande Panda. Il suo avvio commerciale sta andando molto bene: nel primo trimestre ha già superato le 21.000 unità vendute, mostrando una crescita rapida e progressiva sin dal lancio. È un dato che pesa, perché la Grande Panda non era chiamata soltanto a inserirsi in gamma, ma a raccogliere una sfida più complessa: reinterpretare un nome storico senza tradirne lo spirito, adattandolo però alle esigenze del presente.

Per il momento, la risposta del mercato sembra molto incoraggiante. In Italia, la Grande Panda si è già posizionata al terzo posto tra le auto più vendute nei primi tre mesi dell’anno. Un risultato che non arriva per caso. Da una parte c’è sicuramente il richiamo di un nome forte, dall’altra c’è una proposta che appare coerente con ciò che molti clienti cercano oggi: dimensioni ancora compatte, immagine riconoscibile, attenzione all’evoluzione della mobilità e una gamma costruita per intercettare esigenze diverse.

Ed è proprio questo uno degli elementi più interessanti. La crescita della Grande Panda non sembra destinata a fermarsi qui, anche perché nei prossimi mesi arriveranno ulteriori tasselli ad allargare il suo potenziale commerciale. Da una parte è previsto l’arrivo sul mercato britannico della versione con guida a destra, dall’altra debutterà la nuova variante con motore turbo benzina da 100 CV e cambio manuale a 6 marce. Questa configurazione andrà ad affiancare le versioni elettrica e ibrida, completando una gamma pensata per offrire più libertà di scelta. Ed è una scelta strategica piuttosto chiara: non forzare il cliente in una sola direzione, ma accompagnarlo con proposte differenti, mantenendo il modello centrale per pubblici diversi.

Il buon momento della Grande Panda è confermato anche dai premi ottenuti in alcuni mercati europei. Nel 2026 ha già ricevuto l’AUTOBEST CONQUEST Award nella categoria Design, riconoscimento che la definisce come Miglior Design Automobilistico d’Europa 2026. Nel Regno Unito ha conquistato il premio per il Miglior Rapporto Qualità-Prezzo ai Top Gear Electric Vehicle Awards 2026, mentre in Portogallo è stata nominata City Car of the Year ai Seguro Directo Car of the Year / Volante de Cristal Awards 2026. Al di là del valore simbolico dei premi, ciò che emerge è una cosa semplice: il modello sta riuscendo a farsi apprezzare non soltanto per il richiamo del nome, ma anche per la qualità della proposta complessiva.

Un altro tassello importante della crescita FIAT riguarda poi la micromobilità, un ambito che negli ultimi anni è diventato sempre più rilevante soprattutto nelle grandi città europee. Qui la protagonista è la Topolino, che continua a rafforzare la propria posizione tra i quadricicli leggeri. Nel primo trimestre del 2026 ha superato le 3.000 unità vendute, facendo registrare una crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Accanto alle auto passeggeri, resta poi fondamentale il contributo di FIAT Professional, che continua a rappresentare una delle aree più solide del marchio. Anche qui i numeri sono positivi. In Europa, nel primo trimestre del 2026, FIAT Professional ha raggiunto una quota di mercato del 7,4%, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2025. In Italia la leadership è ancora più chiara: oltre 12.000 immatricolazioni e una quota del 25,6% nel settore dei veicoli commerciali. Un risultato costruito soprattutto attorno a modelli come Ducato e Doblò, che continuano a essere punti di riferimento nelle rispettive categorie.

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