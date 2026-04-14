Porsche 911 GT4: prototipo avvistato a Spa, sarà l’erede della Cayman GT4

Porsche sta lavorando alla 911 GT4, erede diretta della Cayman GT4, con debutto previsto non prima del 2027. A portarci all’interno del percorso di sviluppo di questa nuova sportiva di Stoccarda sono alcune foto spia che ci arrivano dal circuito belga di Spa-Francorchamps dove Porsche, insieme a Manthey Racing, tema di motorsport con sede al Nurburgring, in Germania, ha testato per la prima volta la nuova Porsche 911 GT4 Challenge.

Una 911 GT3 più leggera

Insieme a diversi altre vetture presenti in pista è apparso un prototipo del nuovo modello, che sostanzialmente è una versione da corsa di una Porsche 911 GT3 alleggerita. In futuro, è prevista anche una versione stradale, denominata appunto 911 GT4, dell’auto da competizione. Sul prototipo impegnato nei test sulla tracciato belga si nota la scritta “Challenge”, visibile sull’ala posteriore, che sarà probabilmente riservata esclusivamente alla versione da corsa, sull’esempio di quanto avvenuto in passato con le denominazioni Carrera, Trophy, Lightweight o Clubsport.

A caccia di un’erede della Cayman GT4

La produzione dell’attuale Porsche Cayman è terminata nel 2025 e con l’arrivo della futura Cayman come veicolo completamente elettrico, Porsche perderà l’unico modello GT4 della sua gamma, vettura che ha avuto un ruolo fondamentale sia sul mercato sia nel motorsport. La Porsche Cayman GT4 ha riscosso una forte successo e rimane uno modello molto apprezzato dagli amanti delle vetture sportive ad alte prestazioni.

Particolarità visibili di questo prototipo

A prima vista, il prototipo della Porsche 911 GT4 Challenge di queste foto ricorda l’attuale GT3. Guardandolo con attenzione però si notano la pellicola mimetica nera, l’assenza di badge, i fissaggi rapidi delle ruote e fari coperti dal nastro. La differenza più evidente è sui mozzi delle ruote: la Porsche 911 GT3, così come la GT3 RS, utilizzano sempre una dado centrale, mentre questo prototipo ha cinque dadi per ruota.

Anche l’alettone posteriore è stato leggermente modificato con nuove appendici laterali rispetto a quello della GT3. Il sistema di alimentazione è stato riprogettato e spostato sotto il cofano anteriore, mentre il tappo del carburante visibile ha solo effetto scenico e non ha alcuna funzione reale. L’impianto frenante e le sospensioni sono stati adattati per la versione da corsa, mentre il sistema di scarico di questa GT4 Challenge è posizionato poco più in basso rispetto a quello della GT3. Altro elemento distintivo è la tipica luce antipioggia da competizione collocato sopra i fanali posteriori.

Potrebbe montare il motore boxer da 3.8 litri

Chi l’ha vista in azione in pista afferma che la Porsche 911 GT4 sviluppa una sonorità del motori più simile a quello dell’attuale Cayman GT4 CS piuttosto che a quello di una GT3. Entrambi i modelli sono dotati di motore boxer a sei cilindri, sebbene con cilindrate diverse. Mentre l’attuale Porsche 911 GT3 Cup e la sua controparte stradale sono equipaggiate con un motore da 4.0 litri, la Cayman monta un propulsore da 3.8 litri e con una potenza inferiore. Essendo una versione alleggerita della GT3, la nuova GT4 adotterà probabilmente il motore da 3.8 litri con potenza inferiore.

La 911 per continuare a presenziare la classe GT4

Lo sviluppo del nuovo modello conferma che Porsche non ha alcuna intenzione di abbandonare la classe GT4 solo perché la Cayman diventerà elettrica. Per l’immediato futuro la Casa di Stoccarda prevede quindi di realizzare una modello GT4 basato sulla Porsche 911, l’unico modello con motore endotermico rimasto in gamma, offrendo una vettura completamente nuova sia come auto di serie sia come auto da corsa per il motorsport destinato ai clienti.

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