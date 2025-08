Pininfarina festeggia 95 anni al Pebble Beach Concours 2025 con il debutto del Pininfarina Trophy

Pininfarina celebrerà il suo 95° anniversario all’edizione 2025 del prestigioso Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, in California, dove in occasione della storica ricorrenza il Concours d’Elegance californiano ha istituito il Pinfinarina Trophy, un nuovo riconoscimento che verrà assegnato all’auto che meglio incarna lo spirito e l’eredità di 95 anni di design e innovazione firmati Pininfarina.

Il trofeo sarà consegnato da Silvio Angori

Il vincitore del Pinfinarina Trophy, trofeo che è stato disegnato e realizzato da Pinfinarina, sarà selezionato da una speciale commissione designata dal Concours e verrò premiato durante la cerimonia di domenica 17 agosto 2025. A consegnare il premio sarà Silvio Angori, vicepresidente e amministratore delegato di Pininfarina, che ha affermato: “Essere celebrati negli Stati Uniti, uno dei mercati più strategici e storicamente rilevanti per Pininfarina, è un vero onore. Siamo orgogliosi di avere una forte presenza negli USA, con sedi a Miami e New York, e di essere riconosciuti in un evento che rappresenta l’apice della cultura automobilistica e un palcoscenico globale per l’eccellenza del design. Ogni anno, il Pebble Beach Concours d’Elegance riunisce alcuni dei veicoli più iconici al mondo, molti dei quali portano l’inconfondibile firma di Pininfarina”.

Pininfarina Battista Novantacinque

La celebrazione del 95° anniversario del marchio italiano sarà impreziosita anche della presentazione della Battista Novantacinque, un omaggio esclusivo ai 95 anni di Pininfarina, con una versione speciale della fascinosa hypercar elettrica che proporrà un look speciale con livrea in Exposed Signature Carbon con tinta Rosso Gloss.

