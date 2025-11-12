Pneumatici invernali 2025: da sabato 15 novembre scatta l’obbligo

L’inverno è alle porte ed è arrivato il momento dell’utilizzo degli pneumatici invernali sulle nostre auto, anche per il 2025. Da sabato prossimo, 15 novembre, infatti scatta l’obbligo di aver montato questo tipo di dotazioni, oppure di avere a bordo catene da neve o altri dispositivi antisdrucciolo conformi alle norme vigenti. L’obbligo sarà in vigore fino al 15 aprile 2026.

“Con l’arrivo delle temperature più rigide, in particolare nelle zone più soggette a fenomeni atmosferici come neve e ghiaccio, dotarsi dei dispositivi di sicurezza antisdrucciolevoli può fare la differenza tra sicurezza e pericolo – sono le parole di Daniele Turle, presidente di Assocatene – Per questo, è indispensabile che tutti gli automobilisti rispettino l’obbligo di dotazioni invernali”.

La norma

Secondo la direttiva del Ministero, infatti, tra il 15 novembre 2025 ed il 15 aprile 2026, i veicoli devono “essere muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli (le catene, ndr) o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Questa è la normativa a livello nazionale, ma su alcune strade possono essere anticipati i tempi di un mese, essendo già diventate obbligatorie dal 15 ottobre, soprattutto in alcune località in montagna.

Il cambio gomme non deve essere effettuato da chi ha montato gli pneumatici ‘All Season’, denominati anche quattro stagioni. Devono però avere la marcatura M+S sul fianco ed un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato in carta di circolazione. Attenzione per chi viaggia in Austria: sebbene in Italia le calze da neve possano essere omologate anche in base alla norma europea EN 16662-1:2020, il loro utilizzo non è consentito nel paese alpino.

Le multe

In caso, un automobilista venga fermato e non sia provvisto degli pneumatici invernali montati o delle catene a bordo su una strada dove vige l’obbligo, verrà sanzionato con una multa da 42 a 173 euro nei centri abitati e da 87 a 344 euro sulle strade extraurbane e da 80 a 318 euro in autostrada. Se gli pneumatici montati non corrispondono a quelli indicati sulla carta di circolazione, la sanzione è di 430 euro più il ritiro della carta di circolazione.

A questo punto, il conducente è obbligato fermarsi ed a non rimettersi in marcia, finché non sarà in regola con le prescrizioni del Codice della Strada. Se non rispetta questo blocco e viene fermato ancora non in regola, scatta un’ulteriore sanzione di 84 euro e la decurtazione di 3 punti sulla patente.

