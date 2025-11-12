BYD consegna a FC Internazionale Milano le nuove Sealion 7 Inter Edition

Il Gruppo BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, ha compiuto un nuovo passo nella sua partnership strategica triennale con FC Internazionale Milano. In occasione di un evento esclusivo, alla presenza di Alfredo Altavilla, Special Advisor di BYD per l’Europa, il marchio cinese ha consegnato la flotta ufficiale al club nerazzurro. Tra i protagonisti della cerimonia anche le stelle dell’Inter Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Luis Henrique, che hanno potuto ammirare e ricevere le loro nuove vetture.

Il Gruppo BYD ha consegnato al Club nerazzurro la flotta dedicata

Durante l’evento è stata svelata la BYD Sealion 7 Inter Edition, una serie speciale in edizione limitata nata per celebrare l’incontro tra innovazione tecnologica e spirito sportivo. Questo modello esclusivo reinterpreta l’identità nerazzurra in chiave automobilistica, con dettagli e personalizzazioni che rendono omaggio ai colori del club.

La Sealion 7 Inter Edition si distingue per la carrozzeria Black Metallizzato e gli interni Full Black impreziositi da cuciture blu Inter e da finiture di pregio. Il logo ufficiale del club è integrato nella base di ricarica wireless, mentre i poggiatesta sfoggiano un ricamo in rilievo realizzato artigianalmente. Non mancano dettagli distintivi come le pinze freno blu, la grafica Inter all’accensione dell’infotainment e cerchi dedicati da 21’’ per la versione Excellence AWD e 20’’ per la Comfort RWD.

Sotto la carrozzeria, la tecnologia BYD garantisce prestazioni fluide, autonomia elevata, ricarica rapida e avanzati sistemi di assistenza alla guida. Saranno prodotti 250 esemplari di questa versione esclusiva, riservata anche ai Soci Inter Club con offerte speciali, rafforzando così il legame tra BYD, il mondo dell’elettrificazione e la passione nerazzurra.

