Hyundai Ioniq 5 percorre oltre 660.000 km in tre anni senza nessun guasto: sfatati tutti i miti sull’elettrico

Un cliente coreano ha percorso con la sua Hyundai Ioniq 5 oltre 660.000 km in appena tre anni senza problemi

di Andrea Senatore12 Novembre, 2025

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 percorre oltre 660.000 km in tre anni senza nessun guasto: sfatati tutti i miti sull’elettrico

In Corea una Hyundai Ioniq 5 ha raggiunto un traguardo straordinario: oltre 660.000 chilometri in soli tre anni, senza guasti meccanici rilevanti. Utilizzata ogni giorno da un automobilista sudcoreano per percorrenze di circa 600 km, l’elettrica di Hyundai ha dimostrato una robustezza eccezionale. Un risultato che conferma come la mobilità elettrica possa essere davvero sinonimo di affidabilità, efficienza e longevità anche negli usi più intensivi.

Un cliente coreano ha percorso con la sua Hyundai Ioniq 5 oltre 660.000 km in appena tre anni senza problemi

Dopo 580.000 km, Hyundai ha sostituito gratuitamente batteria e motore per analisi interne: i test hanno rivelato che la batteria conservava l’87,7% della capacità originale, nonostante l’uso intensivo e le frequenti ricariche rapide in corrente continua grazie alla piattaforma a 800 Volt. Un risultato che testimonia l’avanzata gestione energetica dei modelli Hyundai.

Oltre alla straordinaria affidabilità dimostrata su strada, la Hyundai Ioniq 5 si è distinta anche per la sua eccezionale economia di esercizio. In appena tre anni, guidare questo veicolo ha permesso al suo proprietario di rispiarmiare 20.000 dollari rispetto ad un SUV a benzina della stessa categoria. Questo grazie soprattutto ai minori costi di manutenzione e all’elevata efficienza del motore elettrico.

Anche i componenti soggetti a usura hanno mostrato prestazioni sorprendenti: i freni, ad esempio, si sono consumati molto meno del previsto grazie alla frenata rigenerativa, che non solo recupera energia ma riduce lo stress meccanico sulle pastiglie.

Hyundai Ioniq 5 percorre oltre 660.000 km in tre anni senza nessun guasto: sfatati tutti i miti sull'elettrico

Nel frattempo la casa coreana continua a investire nella ricerca e sviluppo delle batterie, con l’obiettivo di migliorarne la durabilità, la sicurezza e le prestazioni nel tempo, offrendo agli automobilisti un’esperienza di guida affidabile e sostenibile nel lungo periodo. Entro il 2027, Hyundai punta a batterie più efficienti e accessibili: costi ridotti del 30%, maggiore densità energetica e ricariche più rapide.

Hyundai Ioniq 5 percorre oltre 660.000 km in tre anni senza nessun guasto: sfatati tutti i miti sull'elettrico

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Hyundai

Foto

Peugeot Polygon Concept - Foto ufficiali Lamborghini Arena Breil Abarth 1000 Hyundai Nexo 2026 - Foto ufficiali Volkswagen ID Unyx 08 Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 Maserati Meccanica Lirica - Modena 2025 Kia Telluride 2026 - Foto ufficiali Galleria 2025-11-11 12-49 10 Anni ConfCommercio Mobilita - Ritorno al Futuro Peugeot - Fortnite - Polygon City Island Mercedes-AMG GLA 35 2027 - Foto spia 11-11-2025 Tutte le foto