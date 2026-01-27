Porsche Italia spiega il suo 2025 e il futuro: “L’elettrico resta centrale, ma serve equilibrio”

Durante una conferenza stampa nazionale, tenutasi presso il Porsche Experience Center di Franciacorta vicino a Brescia, la casa du Zuffenhausen ha presentato i risultati commerciali complessivi del marchio lungo il corso del 2025 e, soprattutto, ha presentato i suoi programmi di crescita per l’anno appena iniziato. Il tutto a margine della prima presentazione italiana della nuova Porsche Cayenne Elettrica, di cui parleremo a parte.

I numeri dell’anno passato: tra 911 best seller e addio alla Macan termica

Naturalmente il 2025 di Porsche, come quello di tutta l’industria automotive, è stato tutt’altro che di riposo. Diversi fattori sono stati citati, come l’instabilità geopolitica, il rallentamento dell’economia cinese, le tensioni doganali e i dubbi sulla transizione energetica. Tutto questo ha portato, come già è stato confermato dalle associazioni di settore, ad una contrazione del mercato del 2,1%, con volumi che, rispetto agli anni precedenti alla pandemia di COVID-19, sono ancora inferiori del 20%. Del totale di immatricolazioni in Italia, il 6,2% è rappresentato da vetture completamente elettriche. Si tratta di una crescita, ma comunque l’Italia rimane ancora uno dei Paesi più arretrati in questo campo della mobilità alternativa.

Per forza di cose, Porsche non poteva non subire questo andamento del mercato e il Presidente di Porsche Italia, Pietro Innocenti, lo ha ammesso con molta trasparenza. I volumi globali del marchio sono scesi del 10%, soprattutto per via del mercato cinese, mentre in Europa si è scesi del 14%. Il motivo è soprattutto l’uscita dal listino della Macan con motore termico, sostituita da quella puramente elettrica. Questa gamma rappresentava tra il 30 e il 40% dei volumi totali e questo non poteva non avere un impatto diretto.

Nonostante questo, però, il risultato ottenuto nel 2025 è comunque il quarto migliore di sempre in Italia. Le 7.228 vetture consegnate rappresentano un calo del 12% rispetto al 2024, ma bisogna considerare che durante quell’anno furono registrati risultati record, difficilmente replicabili. L’Italia è il terzo mercato europeo, dietro solo alla Germania e al Regno Unito ed è l’ottavo mercato al mondo. Il fatturato, infatti, è calato solo dell’1%, un risultato non buono, ma certamente molto contenuto rispetto ai volumi. Best seller è sempre la mitica 911, che ha venduto più di 2.500 esemplari, ottenendo il miglior risultato dal 2008.

Piani per il futuro

Pietro Innocenti ha voluto sottolineare come alcune dichiarazioni dei media, inerenti l’abbandono della strada elettrica da parte di Porsche, fossero quanto meno esagerate. La casa ha dovuto prendere atto dell’adozione più lenta del previsto della tecnologia elettrica e per questo ha deciso di agire con “maggiore equilibrio”. Quindi si è deciso di prolungare la vita e gli aggiornamenti delle vetture a combustione e delle ibride, come 911, Panamera e Cayenne termica. L’idea è di lasciare la libertà al cliente, offrendo un’ampia scelta di motorizzazioni che possano anche comprendere l’elettrico.

“Non stiamo facendo un passo indietro sull’elettrico – ha ribadito Innocenti – ma stiamo cercando un maggiore equilibrio, offrendo ai clienti la libertà di scegliere tra diverse motorizzazioni in base alle proprie esigenze”. Sul fronte delle nuove gamme elettriche, invece, ha sottolineato come “Porsche Italia registri una quota BEV del 27%, ben al di sopra della media nazionale e anche della media Porsche nel mondo. […] La Macan elettrica ha dimostrato di essere un modello di conquista, portando nuovi clienti al marchio e confermando l’interesse per la mobilità elettrica quando è coerente con il DNA Porsche”.

Rate this post