Porsche Taycan e Cayenne Black Edition: design esclusivo, dotazioni extra e debutto a Goodwood 2025 [FOTO]

Porsche lancia le nuove versioni Black Edition per i modelli Taycan e Cayenne caratterizzate da un design esclusivo di esterni e abitacolo con eleganti dettagli in nero, dotazioni aggiuntive e ampie possibilità di personalizzazione. Le due vetture hanno fatto il loro debutto in anteprima al Goodwood Festival of Speed, con le consegne che prenderanno il via nella seconda metà dell’anno.

Porsche Taycan Black Edition

La Porsche Taycan Black Edition è dotata di una serie di elementi esterni in nero lucido come le componenti del pacchetto Sport Design, i profili dei finestrini laterali, la scritta del modello sul posteriore e le calotte degli specchietti retrovisori, quest’ultimi in abbinamento ad altre tinte carrozzeria. Altro dettaglio distintivo è la fascia luminosa posteriore con logo Porsche nero. Negli interni troviamo altri dettagli neri, oltre al pacchetto portaoggetti e ai listelli sottoporta in alluminio spazzolato nero e illuminati, oltre alla scritta “Black Edition” sulla console centrale.

La Porsche Taycan Black Edition monta di serie la batteria maggiorata da 105 kWh che, sulla versione d’ingresso Black Edition che eroga 408 CV, garantisce un’autonomia massima dichiarata di 668 km nel ciclo WLTP, ovvero 76 km in più rispetto al modello standard.

Porsche Cayenne Black Edition

La versione Black Edition delle Porsche Cayenne si distingue anche per il pacchetto Sport Design, dettagli esterni, specchietti retrovisori, logo Porsche e lettering del modello sul retro rifiniti in nero lucido. Nell’abitacolo troviamo gli inserti in alluminio spazzolato nero.

Dotazioni più ricche

Entrambi i modelli in versione Black Edition arricchiscono la dotazione di serie con una serie di elementi aggiuntivi che comprendono: assistente al cambio di corsia, Surround View con supporto attivo al parcheggio, cerchi da 21 pollici con coprimozzo con stemma Porsche a colori, fari a LED con tecnologia Matrix HD (oscurati sulla Cayenne Black Edition), luci di cortesia sulle porte con logo Porsche a LED, sedili Comfort anteriori (14 vie, elettrici con pacchetto Memory) con stemma Porsche sui poggiatesta, impianto audio BOSE Surround Sound System con Dolby Atmos (con Electric Sport Sound nella Taycan), pacchetto portaoggetti e rivestimenti in pelle nera liscia.

Non solo nero e pacchetto speciale su richiesta

La Black Edition, nonostante il nome, permette di scegliere anche tinte diverse dal nero come colore base, con la Taycan che può optare, tra gli altri, delle tonalità Nero Jet metallizzato, Grigio Vulcano metallizzato, Argento Dolomite metallizzato e Grigio Ghiaccio metallizzato. Nella gamma di colori carrozzeria disponibili per la Cayenne Black Edition ci sono il Grigio Quarzite metallizzato, il Grigio Vanadio metallizzato, l’Argento Dolomite metallizzato e il Bianco Carrara metallizzato.

Oltre a un ricco programma di personalizzazione disponibile tramite Porsche Exclusive Manufaktur, la Casa tedesca propone a richiesta anche il pacchetto Black Edition ampliato che include la scritta “Black Edition” sulle porte anteriori, i listelli sottoporta illuminati e un set di chiavi con custodia recante la stessa scritta.

