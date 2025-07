Volvo XC60 2025: la prova della best seller in versione plug-in [FOTO e VIDEO]

La Volvo XC60 è il modello più venduto della storia del marchio svedese, con oltre 2,7 esemplari sulle strade di tutto il mondo. Sin dal suo debutto, ormai datato nel lontano 2008, il SUV di medie dimensioni ha conquistato i favori del pubblico, diventando anche il primo modello dell’azienda ad essere prodotto fuori dall’Europa, in Cina. Qualche anno fa ha abbracciato l’elettrificazione e, lo scorso anno, è diventata l’ibrida plug-in più venduta in Europa.

Questo modello è stato oggetto di un rinnovamento, arrivato in questi giorni sul mercato italiano, con alcuni aggiornamenti a livello estetico e di contenuti, mantenendo le motorizzazioni già conosciute. Noi ci siamo messi al volante di questa versione aggiornata in anteprima, sulle strade attorno ai colli bolognesi, in attesa di metterla alla prova in un test completo.

Dimensioni e design

Non sono cambiate le dimensioni della XC60, sempre con le sue misure da SUV medio ed una lunghezza di 4,71 metri, una larghezza di 1,90 metri, un’altezza di 1,66 metri ed un passo di 2,87 metri, per garantire l’abitabilità per i cinque passeggeri per cui è omologato. A questo proposito, lo spazio per gli occupanti posteriori è buono per quelli laterali, con adeguato agio per testa e ginocchia, mentre quello centrale è abbastanza sacrificato da un tunnel centrale rialzato e dal mobiletto prese USB, ma senza bocchette. Il bagagliaio ha una buona capacità, che va da 468 a 1.528 litri, con una bocca ampia e pavimento piatto. Comodo, dunque, per carico e scarico.

Come dicevamo, il SUV di medie dimensioni è stato aggiornato nell’estetica, prendendo spunto dalla sorella maggiore XC90. Il frontale propone un nuovo disegno della calandra, con il logo al centro, ed una nuova presa d’aria. Lateralmente si nota un rinnovato disegno dei cerchi, con dimensioni fino a 22 pollici a seconda dell’allestimento, mentre nel posteriore si notano i fari scuriti, per dare un look più moderno e maturo a questo modello della casa svedese.

Interni e tecnologia

La novità principale, però, è arrivata all’interno dell’abitacolo, dove troviamo il nuovo sistema di infotainment, con lo schermo touchscreen da 11,2 pollici, in stile tablet. Quest’ultimo ora poggia sul nuovo sistema Snapdragon Cockpit, grazie a cui è più veloce nelle risposte alle richieste e propone anche una grafica più moderna ed accattivante. Ha Google integrato, con già presenti alcune app, come Maps, ma è comunque compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Non manca il quadro strumenti digitale, così come le prese USB e la piastra wireless di ricarica.

Sempre in tema tecnologico, la XC60 è disponibile anche con l’impianto Bowers & Wilkins High Fidelity, caratterizzato da diffusori con griglia dalla nuova geometria, per un sound di altissima qualità. Trattandosi di una Volvo, poi, non manca un ambiente di alta qualità, con i materiali inediti nelle finiture e nei rivestimenti, tra cui il Quilted Nordico o il tessuto Navy Herringbone Weave. Per chiudere, sono presenti numerosi vani porta oggetti, per rendere l’abitacolo funzionale.

Prova su strada

Ora ci mettiamo al volante della nuova Volvo XC60 spinta dall’unità ibrida plug-in T6, composta dal motore termico 2.0 benzina da 253 CV sull’asse anteriore e dal propulsore elettrico posteriore da 145 CV, per una potenza complessiva di 350 CV e 659 Nm di coppia massima. L’unità è accoppiata alla batteria agli ioni di litio da 18,8 kWh, con trazione integrale. Si tratta di un motore brillante, capace di un ottimo spunto, sfruttando anche il rapido cambio automatico.

Se si vuole ancora un po’ più di brio, si può utilizzare la modalità di guida Power, così come è possibile viaggiare in modalità solo elettrica oppure con la ‘Save’, salvare la carica della batteria per un futuro utilizzo a zero emissioni in un contesto cittadino. Comunque, quando si percorre un tratto misto, come quello percorso principalmente da noi, la XC60 plug-in viaggia molto spesso in elettrico, permettendo così una marcia silenziosa e risparmiando carburante.

L’assetto è votato al comfort, con sospensioni pneumatiche (optional) in grado di assorbire bene le buche e le disconnessioni del terreno ed il conducente è supportato da un vasto pacchetto di ADAS, sin dalla versione d’ingresso. Tra i sistemi presenti ci sono frenata automatica d’emergenza, stanchezza del conducente, mantenimento di corsia, monitoraggio pressione pneumatici, cruise control adattivo, così come non mancano sensori e retrocamera per le manovre.

Chiudiamo, come di consuetudine, parlando un po’ di consumi. Trattandosi di una vettura ibrida plug-in, dipendono da quanto viene ricaricata la batteria. Consigliamo di farlo spesso, perché altrimenti i 2.660 kg della vettura in ordine di marcia, fanno un po’ salire i consumi. Il nostro tragitto, con un primo tratto autostradale e poi uno extraurbano, tra un po’ di salita e discesa, è stato di un centinaio di chilometri ed il computer di bordo ci ha segnato 2,4 l/100 km, andando sempre in modalità Hybrid e con la batteria mai completamente scarica. La casa dichiara 1,1 l/100 km.

Ricarica

Il marchio svedese ha dichiarato una percorrenza elettrica di 78 chilometri, un po’ ridotta rispetto ad altri modelli plug-in della concorrenza, così come la ricarica accettata è solamente quella da 6,4 kW in corrente alternata. La batteria viene così ricaricata completamente in circa tre ore.

Motori e prezzi

La Volvo XC60, oltre alla motorizzazione da noi provata, è disponibile anche con la versione B5 con motore mild-hybrid da 250 CV o con la plug-in T6 da 350 cavalli.

Il listino prezzi parte da 58.500 euro per la B5 e da 63.600 per la T6, la vettura da noi provata, per arrivare ai 74.000 euro della versione top di gamma T8.

Volvo XC60 plug-in T6 2025: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 471 cm; larghezza 190 cm; altezza 165 cm; passo 287 cm

Carrozzeria: SUV

Motore: plug-in da 350 CV e 659 Nm

Trazione: integrale

Cambio: automatico ad 8 rapporti

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 5”7

Velocità massima: 180 km/h

Allestimenti: Essential, Core, Plus e Ultra

Numero di posti: 5

Bagagliaio: da 468 a 1.528 litri

Consumi dichiarati: 1,1 litri/100 km (90 km/litro)

Autonomia elettrica dichiarata: 78 km

Sicurezza: frenata automatica d’emergenza, stanchezza del conducente, mantenimento di corsia, monitoraggio pressione pneumatici, cruise control adattivo

Prezzo: da 63.600 €

