Previsioni traffico e meteo 10-12 novembre: tra sole e piogge

Aspettando l’arrivo della stagione invernale e sciistica (ma servirà ancora attendere un po’), arrivano dei weekend novembrini storicamente con pochi spostamenti e con un meteo instabile. Sarà così anche quello in arrivo, dove a complicare i viaggi ci saranno soprattutto i numerosi cantieri autostradali, con le relative chiusure.

Le previsioni del traffico

Come dicevamo, non è un periodo di grandi movimenti su strade ed autostrade, con la solita attenzione il venerdì sera in uscita dalle città e la domenica pomeriggio/sera in senso inverso, con qualche spostamento in più. Il blocco dei mezzi pesanti è quello classico di questo periodo, stop in autostrada la domenica dalle 9 alle 22.

Oltre alla chiusura del Traforo del Monte Bianco, ci saranno numerosi cantieri in autostrada, che comporteranno chiusure, soprattutto la prossima notte. Sull’A1 chiuso il tratto Bivio Variante-Aglio (direzione Milano) dalle 9 alle 19, Pian del Voglio-Aglio (direzione Napoli) dalle 22 alle 6, Aglio-Fiorenzuola (direzione Bologna) dalle 22 alle 7; sull’A4 chiusi Sesto San Giovanni-Nodo A8 (direzione Torino) e Cormano-Monza (direzione Trieste) dalle 21 alle 5; sull’A7 chiusi Genova Bolzaneto-Bivio A12 (direzione Genova) dalle 22 alle 6 e Bivio A12-Bivio A10 (direzione Genova) da mezzanotte alle 6.

Sull’A9 chiusi Lomazzo Nord-Bivio A59 (direzione Svizzera), Lago di Como-Como Centro (direzione Lainate) e Como Monte Olimpino-Chiasso (direzione Svizzera) dalle 22 alle 5; sull’A10 chiuso Complanare Savona-Albisola (direzione Genova) dalle 22 alle 6; sull’A12 chiuso Recco-Genova Nervi (direzione Genova) dalle 23 alle 6; sull’A13 chiusi Altedo-Ferrara Sud (direzione Padova) dalle 20 alle 6 e Occhiobello-Ferrara Nord (direzione Bologna) dalle 22 alle 6; sull’A14 chiuso Valle Rubicone-Cesena (direzione Bologna) dalle 22 alle 6; sull’A16 chiuso Cerignola Ovest-Candela (direzione Napoli) dalle 22 alle 6; sull’A26 chiusi Voltri-Ovada (direzione Gravellona) e Bivio SS 34-Baveno (direzione Gravellona) dalle 22 alle 6.

Le previsioni meteo

Il classico tempo instabile di questo periodo ci accompagnerà nel weekend. Al Nord ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso per l’intero fine settimana, mentre al Centro-Sud è in atto una perturbazione nella giornata odierna, che tornerà d’attualità anche dal pomeriggio di domenica, mentre sabato ci sarà un tempo migliore ovunque.

Le temperature sono ormai quelle classiche di questa stagione, con un calo previsto nella seconda metà di novembre. Le minime saranno sotto i 10 gradi, escluso nelle regioni meridionali, mentre le massime saranno comprese ovunque tra 10 e 15 gradi, con l’eccezione di Puglia, Sicilia e Sardegna, dove supereranno quota 20°.

