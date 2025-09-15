Rally del Lazio Cassino: Gianandrea Pisani e Nicola Biagi vincono il primo titolo del Trofeo Lancia

Un avvincente Rally del Lazio Cassino si è confermato appuntamento decisivo del Trofeo Lancia 2025. Nel susseguirsi di 12 prove speciali, con oltre 110 km cronometrati e percorsi tra montagna e mare gli equipaggi si sono dati battaglia, alzando il livello della competizione e dell’adrenalina, contribuendo a riportare il marchio Lancia al centro del panorama rallistico italiano.

Pisani e Biagi Campioni del Trofeo Lancia 2025

Nella sfida tra le Lancia Ypsilon Rally 4HF nella quinta tappa del Trofeo Lancia, la gara si è decisa sul filo dei secondi, con Gianandrea Pisani e Nicola Biagi a trionfare, capaci di conquistare il quarto successo stagione e certificare una doppietta indimenticabile: l’equipaggio di Lion Racing si è laureato, con una gara d’anticipo, Campione del Trofeo Lancia 2025 e Campione Italiano 2Ruote Motrici. Pisani e Biagi vivranno una passerella d’onore al Rallye Sanremo che chiuderà la stagione a metà ottobre e che permetterà a Pisani di entrare nella squadra ufficiale Lancia Corse HF nel FIA ERC 2026.

Risultati categorie Master, Junior ed Expert

Grazie alla vittoria in gara, ottenuta davanti ad Ardizzone e Pesavento sul podio, e a Di Pietro e De Antoni quarto e quinto a chiudere una top 5 racchiusa in pochi secondi, Pisani si impone anche nella classifica Master, davanti a De Antoni e Mazzocchi. Tra i giovani talenti della classifica Junior, a imporsi è stato Ardizzone che ha preceduto Pesavento per appena 3 secondi, con il campionato che verrà deciso all’ultimo round in Liguria, con una classifica che vede Di Pietro leader con 3,5 punti di vantaggio su Ardizzone e 9,5 su Pesavento.

Al Rally del Lazio Cassino prosegue la striscia positiva di Dariusz Polonski nella categoria Expert, con il polacco capace di agguantare la terza vittoria di fila che gli vale anche la testa della classifica, guadagnata ai danni di Emanuele Fiore. Con il secondo posto della tappa laziale, Denis Vigliaturo sale in terza posizione in classifica generale, sopravanzando proprio Mauro Porzia, terzo alla pedana d’arrivo.

