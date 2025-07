Lancia Delta S4 compie 40 anni: il ritorno alle corse passa dalla Ypsilon Rally4 HF [FOTO]

Sono passati quasi quarant’anni da quando la Lancia Delta S4 Martini faceva il suo debutto nel Campionato Mondiale Rally, presentandosi ai nastri di partenza del RAC Rally in Gran Bretagna nell’autunno del 1985. Fu un esordio trionfale, con il duo Henri Toivonen e Neil Wilson capace di portare la neofita corsaiola di Lancia subito sul gradino più alto del podio.

Una vittoria che confermò le premesse messe in mostra solo qualche mese prima, a luglio, al Rally Colline di Romagna, prova su sterrato valida per la Coppa Italia, dove la Delta S4, affidata a Markku Alen e al navigatore Ilkka Kivimaki, dominò la gara tagliando il traguardo con quasi nove minuti di vantaggio sul secondo classificato.

Risultati che segnarono l’inizio di una stagione irripetibile nel motorsport e che Lancia, a quarant’anni da quello esordio, celebra ricordando la Delta S4, icona assoluta del Gruppo B, il cui spirito audace oggi rivive nella sua moderna erede, la Ypsilon Rally 4 HF che ha riacceso la passione per le corse del marchio italiano.

Nata per correre e vincere

Sviluppata per competere nella categoria più estrema di rally, la Lancia Delta S4 si presentava con un nome che raccontava già la sue caratteristiche distintive, con la lettera S a indicare la doppia sovralimentazione e il numero 4 in riferimento alla trazione integrale. Dotata di leggero telaio in acciaio, con carrozzeria che impiegava pannelli a nido d’ape in kevlar e fibre di carbonio, la Delta S4 vanta un peso estremamente contenuto di appena 966 kg. A spingere la vettura da corsa un motore quattro cilindri bialbero da 1.759 cc montato in posizione centrale con turbo e compressore volumetrico, in grado di sviluppare oltre 500 CV di potenza spingendo la Delta S4 fino a 250 km/h di velocità massima. Sin da subito ultra-competitiva, nel 1986 la vettura conquistò il titolo italiano ed europeo.

Un esemplare originale del 1985 della Lancia Delta S4 è oggi custodito all’Heritage Hub di Torino, nella sezione “Rally Era”, simbolo celebrativo della storia vincente di Lancia nei rally. Accanto alla vettura da corsa è esposta anche una Lancia Delta S4 Stradale, prodotta in appena 200 esemplari tra il 1985 e il 1986.

Il suo spirito competitivo rivive oggi con la Ypsilon Rally4 HF

A raccogliere il testimone dello spirito incarnato dalla Delta S4, quattro decenni dopo, è la Lancia Ypsilon Rally4 HF, la vettura da corsa pensata per i giovani talenti del rally, con l’auto da competizione che monta un motore turbo da 212 CV, cambio sequenziale SADEV a 5 marce, sospensioni Ohlins regolabili e impianto frenante dedicato. Oltre alla Ypsilon Rally4 HF, protagonista del monomarca Trofeo Lancia, il marchio ha recentemente lanciato anche la nuova Ypsilon HF Racing, vettura pensata per ampliare la base della piramide rallystica e per rendere più accessibile l’ingresso nel mondo del motorsport.

