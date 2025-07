Sciopero treni 7-8 luglio: tanti disagi in arrivo per gli spostamenti

La settimana inizia con gli ennesimi disagi per chi si deve spostare in Italia. Dalle 21 di oggi (7 luglio) fino alle 18 di domani (8 luglio), infatti, è previsto uno sciopero del trasporto ferroviario di 21 ore. Aderiscono i dipendenti di tutte le principali sigle italiane di operatori (Trenitalia, Italo e Trenord) e, di conseguenza, c’è il rischio di numerosi ritardi e cancellazioni.

La situazione per Trenitalia e Italo

I treni a lunga percorrenza di Trenitalia e Italo sono a rischi per l’intera fascia oraria dello sciopero, anche se per entrambi gli operatori è prevista una serie di treni garantiti, la cui lista può essere scaricata dal rispettivo sito ufficiale. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso con la dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza per gli Intercity e le Frecce e fino al giorno precedente lo sciopero per i treni regionali.

A questo proposito, a differenza dei convogli a lunga percorrenza, per i treni regionali di Trenitalia è prevista una fascia di garanzia, dalle 6 alle 9 di martedì 8 luglio, in cui circoleranno regolarmente. Anche se non si esclude comunque qualche disagio e ritardo.

La situazione Trenord

Anche il personale di Trenord aderisce allo sciopero, con la fascia di garanzia prevista dalle 6 alle 9 di martedì 8. Viaggeranno i treni con orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9. Lo sciopero terminerà alle ore 18, orario in cui il servizio riprenderà regolarmente. In caso di cancellazione dei treni per Malpensa (da Milano Cadorna e Stabio), verranno sostituiti da bus senza fermate intermedie.

Rate this post