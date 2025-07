Auto elettriche: a giugno 2025 rappresentano il 97% delle vendite in Norvegia

La Norvegia si conferma il paradiso delle auto elettriche che anche a giugno 2025 hanno rappresentato la netta maggioranza delle auto vendute nel paese. In totale infatti esse sono state il 97% di tutte le vendite di vetture nel paese scandinavo. Nel mese di giugno 2025, in Norvegia sono state registrate 18.373 nuove immatricolazioni, con una crescita del 4,9% rispetto allo stesso mese del 2024. Nei primi sei mesi dell’anno, le vendite complessive hanno toccato quota 75.515 unità, con un incremento del 23% rispetto al primo semestre del 2024.

A giugno continua il boom delle auto elettriche in Norvegia: Tesla leader di mercato

A trainare il mercato sono ancora una volta le auto elettriche, che rappresentano il 93,7% del totale (pari a 70.748 vetture), in netto aumento rispetto all’84,9% registrato nello stesso periodo dell’anno scorso. I dati provengono dal Consiglio Norvegese per l’Informazione sul Traffico Stradale (Ofv). Le vendite di auto elettrificate raggiungono il 97% considerando anche gli ibridi plug-in.

Tesla mantiene la leadership sul mercato norvegese con oltre 11.000 unità vendute nella prima metà del 2025, pari al 17,3% di quota. Un risultato significativo, soprattutto se confrontato con il calo delle vendite registrato nello stesso periodo in altri Paesi europei come Svezia e Danimarca. In Norvegia, però, il marchio statunitense continua a essere particolarmente apprezzato. Tuttavia, la concorrenza non è ferma: Volkswagen, Toyota, Volvo, BMW e Audi restano protagoniste. Le previsioni indicano che il 2025 si chiuderà con circa 145.000-150.000 immatricolazioni, in larga parte elettriche. Un possibile taglio dei tassi autunnale potrebbe sostenere ulteriormente le vendite, sebbene il contesto resti instabile.

